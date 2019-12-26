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пятница, 27 декабря 2019 22:05

Назвали процедуру для вдвое быстрого очищения легких

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Автор: Екатерина Романчук
  Ингаляцию небулайзером делают 15 минут
Ингаляцию небулайзером делают 15 минут

Ингаляции лучше всего делать с помощью небулайзера. Туда заливают лечебный раствор. Трубкой через рот вдыхают водяную пыль с лекарствами. Они проходят сразу в легкие, минуя желудочно-кишечный тракт.

После небулайзеров пациенты выздоравливают в два раза быстрее.

Об этом рассказывает Евгений Симонец, столичный пульмонолог.

"Ингаляции пары картофеля или травяных отваров не помогут при бронхите. Вещества оседают в горле, до бронхов не доходят. Если есть нагноение, то только больше. Самодельными ингаляторами нередко обжигают горло. Нагрев чаще вредит, чем помогает. Слизистая отекает сильнее, дыхательные пути сужаются. Человек начинает задыхаться ", - уточняет врач.

Небулайзер распыляет лекарство и они лучше всасываются, чем сиропы. Так препараты сразу действуют на трахее и бронхи. НЕ сажают печень и не попадают в кровь.

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Небулайзеры бывают ультразвуковые и компрессорные. Первые дороже, разбивают лекарства на молекулы. Для вдыхания нескольких препаратов можно взять компрессионные устройства.

Автор: Екатерина Романчук
  Ингаляцию небулайзером делают 15 минут
Ингаляцию небулайзером делают 15 минут

Ингаляции снимают воспаление, убивают бактерии и облегчают отхаркивание слизи. Ускоряют выздоровление после пневмонии и бронхита, снимают обострения и отек бронхов. Помогают при приступах астмы.

Процедуры делают по 15 мин. через полтора часа после завтрака и обеда. 30 мин. после процедуры нельзя есть и пить, чтобы всосались лекарства.

Похмелье - это интоксикация организма от перенасыщения его алкоголем. Отравление происходит от продуктов распада этанола, которые попадают не только в желудок, а и в кровь.

Чтобы похмелье проходило в более легкой форме, врачи советуют заранее позаботиться о своем организме. За пару дней до активного отдыха побольше употребляйте продукты богатые йодом: морская капуста, картофель, индейка.

Автор: Екатерина Романчук
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