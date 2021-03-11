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четверг, 11 марта 2021 15:00

Назвали причины, почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19

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Назвали причины, почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19
"Я вакцинировался, но не весь коллектив согласился", - сказал Андрей Процык. Фото: Андрей Процык

Значительная часть медиков против вакцинации от Covid-19. Одна из причин - не понимание, как препарат удалось разработать за короткое время. Игнорируют тот факт, что с коронавирусом человечество сталкивалось раньше. Определенные наработки в этом направлении ученые имели до пандемии.

Об этом Gazeta.ua рассказал Андрей Процык, инфекционист из Ивано-Франковска.

"Я вакцинировался, но не весь коллектив согласился. Кто-то переболел недавно, есть такие, которые и сейчас болеют. Насчет этой категории идут дискуссии. Нечетко установлено, нужно ли им прививаться. Люди перед вакцинацией сдали анализ на уровень антител - он был высок. Поэтому они не отказались от вакцинации, а сделают ее позже. Поскольку вакцины не так много, то всем подряд ее вводить было бы не совсем этично. Лучше отдать тому, кому нужна срочно. Но есть и такие, которые в принципе против вакцинации, говорят, что вакцина индийская, но это не так. Она британская, только сделана на индийском заводе. Канада тоже ее закупила", - сказал Процык.

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Инфекционист утверждает, мысли о необходимости проведения вакцинации у всех разные, потому что есть множество источников, которые дезинформируют людей.

"Среди врачей есть такие, которые верят прочитанному и не хотят вакцинироваться. Аргументируют это тем, что еще не закончились исследования. Но здесь следует понимать, что исследования вакцины - длительный процесс. Ни одна не закончила 3-й этап исследований, но здесь главное, чтобы была доказана безопасность. Тогда ее можно использовать. 3-й этап - это решение формальных нюансов, например, сколько раз колоть вакцину, с каким интервалом и так далее. Все препараты проходят этот путь", - добавил Процык.

С начала прививочной кампании в Украине против Covid-19 привито 29 378 человек. Записались и ожидают своей очереди более 200 тыс. человек. В приоритетной группе вакцинации - медики, работающие с больными коронавирусом, военные и соцработники интернатных домов и пожилых людей.

Прививка от коронавирусной инфекции безболезненная. Проводит медработник с мобильной бригады. То, что после введения препарата на следующий день может подняться температура, свидетельствует, что организм отреагировал на вакцину.

Автор: Влада Москвитис
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