Назвали пол, который в большей опасности перед бронхиальной астмой

Ребята чаще болеют бронхиальной астмой Фото: mk.ru

Сегодня отмечают Всемирный день больного бронхиальной астмой. Впервые это произошло одновременно в 1998 году в 35 странах мира в соответствии с Решением Всемирной организации здравоохранения. Основной его задачей является улучшение осведомленности населения об астме и повышения качества оказания медицинской помощи.

Бронхиальная астма - одно из наиболее распространенных хронических заболеваний в мире. Оно чаще всего проявляется периодическими приступами одышки и свистящими хрипами.

Астмой впервые обнаружили в Древнем Египте и лечили напитком ладана. Гиппократ в 450 году до н. е. назвал ее "тяжелое дыхание".

В 1872 г. установлено, что астму можно вылечить, натирая грудь линиментом с хлороформом.

В 1930-1950-х гг. астма была известна как одна из "семи святых" психосоматических заболеваний. Ее причину относили к психологии, а терапия часто была основана на психоанализе.

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Заболевание больше распространено среди бедных людей в развитых странах. Тогда как в развивающихся странах, она распространена среди состоятельных людей. Причина такой разницы неизвестна. В общем меньше случаев болезни в Азии, Восточной Европе и Африке.

Астма вдвое чаще бывает среди юношей в сравнение с девушками. Среди взрослых женщин случаи астмы случаются чаще, чем среди мужчин.

По нынешними данным ВОЗ, около 235 000 000 людей во всем мире страдают от астмы и количество таких людей постоянно растет. В Украине зарегистрировано 210 тыс больных бронхиальной астмой.

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