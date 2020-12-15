Назвали побочное действие вакцины от коронавируса

Прививка от коронавируса требует повторения.Фото: tverlife.ru

Летом вакцину от коронавируса можно будет свободно купить в аптеке. Половина украинцев боится ее колоть, потому что не понимает технологию.

Об этом убеждает столичный биолог-генетик Александр Коляда.

"Так когда-то было с изобретением автомобилей. Но люди увидели, что они безопасны и страхи исчезли. Вакцина не нужна для людей, которые уже переболели коронавирусом. У них есть те же антитела, как и в вакцине. Иммунитет к вирусу хранится около шести месяцев, а то и годы. У кого как", - убеждает врач.

Фирмы Файзер и Модерна выпустили препараты по новой технологии, что позволяет выработать быстро много доз вакцины. Их сразу нужны миллиарды, поэтому этот процесс перестает быть биологическим, а становится промышленным. Это передовая технология, о которой уже 20 лет говорят, но никак не могли ввести через сильно регулируемую медицину.

Вакцина требует ревакцинации через 28 дней. Допускает побочные реакции в менее 1% людей и то в виде повышения температуры до 37,2, головной боли и усталости. Препарат имеет эффективность 90-95%, в отличие от прививки гриппа или туберкулеза 40%.

"Эти вакцины разработаны таким образом, что нет ни одного вида коронавируса, на которые они не сработали. А о возможных мутаций вируса, мы пока это исследуем. Собрали банк образцов, чтобы проверить изменится вирус настолько, что препарат не подействует. Но и в этом случае вакцина спасет", - уточняет специалист.

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Недостатком вакцины ее сложные требования к хранению. Она базируется на новой технологии, поэтому нужно хранить при -70 ° C. Таких условий нет во всех городах, не то, что в селах.

400 тыс. доз вакцины от коронавируса уничтожила компания Moderna. Причиной стал сбой на производстве. Возникла проблема с фильтрацией, поэтому продукт не вызывал доверия. Испорченные дозы вакцины на тот момент еще не поместили во флаконы, но были частью более широкой партии объемом 1,4 млн доз.