Назвали побочное действие вакцины от коронавируса

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 612
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 504
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 315
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
1 Просмотров: 1575
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 540
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 756
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 387
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 711
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1377
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 684
Фото
Все фото
17
1
5
4
15
&quot;Пока родители сдают плазму, дети играют&quot; - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Зеленский посетил раненых украинских воинов
Зеленский посетил раненых украинских воинов
&quot;Хуже всего видеть состояние измученных пациентов&quot; - как справляются украинские больницы во времена пандемии
"Хуже всего видеть состояние измученных пациентов" - как справляются украинские больницы во времена пандемии
Видео
Все видео
За сутки коронавирус подтвердили у более чем 12 тыс. украинцев
За сутки коронавирус подтвердили у более чем 12 тыс. украинцев
От коронавируса за сутки умерли 264 украинца
От коронавируса за сутки умерли 264 украинца
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
За сутки от коронавируса выздоровело рекордное количество украинцев
За сутки от коронавируса выздоровело рекордное количество украинцев
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за выходные
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за выходные
Интервью
1/5
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 108
Прислушайтесь к окружению и вам не придется долго выбирать - эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Прислушайтесь к окружению и вам не придется долго выбирать - эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 63
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1242
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
1 Просмотров: 729
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 243
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2020
1 Просмотров: 477
Геній одного тижня
5 липня 1982-го запам'ятаю назавжди. Маю 15 років і нудьгую до вечора — чекаю на матч чемпіонату світу з футболу Бразилія—Італія. ...
пятница, 18 декабря 2020 16:11

Назвали побочное действие вакцины от коронавируса

  Комментировать
Назвали побочное действие вакцины от коронавируса
Прививка от коронавируса требует повторения.Фото: tverlife.ru

Летом вакцину от коронавируса можно будет свободно купить в аптеке. Половина украинцев боится ее колоть, потому что не понимает технологию.

Об этом убеждает столичный биолог-генетик Александр Коляда.

"Так когда-то было с изобретением автомобилей. Но люди увидели, что они безопасны и страхи исчезли. Вакцина не нужна для людей, которые уже переболели коронавирусом. У них есть те же антитела, как и в вакцине. Иммунитет к вирусу хранится около шести месяцев, а то и годы. У кого как", - убеждает врач.

Фирмы Файзер и Модерна выпустили препараты по новой технологии, что позволяет выработать быстро много доз вакцины. Их сразу нужны миллиарды, поэтому этот процесс перестает быть биологическим, а становится промышленным. Это передовая технология, о которой уже 20 лет говорят, но никак не могли ввести через сильно регулируемую медицину.

Вакцина требует ревакцинации через 28 дней. Допускает побочные реакции в менее 1% людей и то в виде повышения температуры до 37,2, головной боли и усталости. Препарат имеет эффективность 90-95%, в отличие от прививки гриппа или туберкулеза 40%.

"Эти вакцины разработаны таким образом, что нет ни одного вида коронавируса, на которые они не сработали. А о возможных мутаций вируса, мы пока это исследуем. Собрали банк образцов, чтобы проверить изменится вирус настолько, что препарат не подействует. Но и в этом случае вакцина спасет", - уточняет специалист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда начнется вакцинация врачей от Covid-19

Недостатком вакцины ее сложные требования к хранению. Она базируется на новой технологии, поэтому нужно хранить при -70 ° C. Таких условий нет во всех городах, не то, что в селах.

400 тыс. доз вакцины от коронавируса уничтожила компания Moderna. Причиной стал сбой на производстве.

Возникла проблема с фильтрацией, поэтому продукт не вызывал доверия. Испорченные дозы вакцины на тот момент еще не поместили во флаконы, но были частью более широкой партии объемом 1,4 млн доз.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали побочное действие вакцины от коронавируса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
декабря

Приватбанк полностью перешел в собственность государства

С конвейера сошел 1-й китайский автомобиль

Полномочия генпрокурора усилили

Партийный съезд выразил недоверие власти

Александр Бойченко получил награду

Начали конфисковывать музыкальные инструменты

Впервые установили рекорд скорости на электромобиле

Президент приказал начать бомбардировку

Открыли художественную академию

Умер последний президент Чехословакии

Бежали от религиозных притеснений, а основали новое государство

Самое читаемое
Лукашенко принял закон о лишении гражданства Беларуси
Лукашенко принял закон о лишении гражданства Беларуси 1 Просмотров: 22817
Под крики &quot;вон&quot; Разумков прогнал Шкарлета с трибуны Рады
Под крики "вон" Разумков прогнал Шкарлета с трибуны Рады
 1 Просмотров: 13789
Убийство женщины-таксиста спланировал 17-летний парень. Известен мотив
Убийство женщины-таксиста спланировал 17-летний парень. Известен мотив
5
 Просмотров: 11097
&quot;Через два месяца после похорон узнала, что беременна&quot;
"Через два месяца после похорон узнала, что беременна" Просмотров: 8910
Кровь по всей улице: что рассказали в селе, где нашли убитой таксистку
Кровь по всей улице: что рассказали в селе, где нашли убитой таксистку Просмотров: 8829
Здоровье
Ученые обнаружили у новорожденных детей антитела к коронавирусу
Ученые обнаружили у новорожденных детей антитела к коронавирусу Просмотров: 144
Лекарства для борьбы с пандемией могут производить в Украине - посол Германии
Лекарства для борьбы с пандемией могут производить в Украине - посол Германии Просмотров: 108
Разработчику Covid-вакцины пришлось уничтожить 400 тыс. доз
Разработчику Covid-вакцины пришлось уничтожить 400 тыс. доз Просмотров: 189
Коронавирус в Киеве достиг шокирующих показателей
Коронавирус в Киеве достиг шокирующих показателей Просмотров: 306
Может ли человек одновременно подхватить грипп и Covid-19 - объяснение специалиста
Может ли человек одновременно подхватить грипп и Covid-19 - объяснение специалиста Просмотров: 180
Больше всего комментируют
13
"Батьківщина" — альтернатива "зеленому" хаосу
7
Умер мэр Харькова Геннадий Кернес
6
Рейтинг "слуг" посыпался - потеряли рекордную поддержку
3
Первая леди Зеленская впервые приняла участие в совещании послов
2
Гройсмана могут вернуть в премьерское кресло - нардеп Пашковский
Голосов: 290
Голосование Коли должен был выиграть "Золотой мяч-2020"?
  • 1) Роберт Левандовский
  • 2) Кевин де Брейне
  • 3) Мохаммед Салах
  • 4) Лука Модрич
  • 5) Месси/Роналду
Просмотреть