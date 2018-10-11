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четверг, 11 октября 2018 17:29

Назвали опасные последствия распространенной детской привычки

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Назвали опасные последствия распространенной детской привычки
Родители должны запрещать детям ковыряться в носу, ведь привычка эта не только некрасивая, но и очень опасная. ФОТО: dailymail.co.uk

Ковыряние в носу может привести к развитию пневмонии. Все из-за опасных бактерий на пальцах. Они попадают в носовые ходы, откуда быстро добираются до легких. Там и провоцируют воспалительный процесс.

Пневмония ежегодно уносит жизни около 1,3 млн детей. Поэтому врачи отмечают важность отучивания малышей от этой привычки, пишет известное британское издание Daily Mirror.

Опасные бактерии способны проникнуть в нос, даже если просто его почесать.

"Следует заботиться о гигиене рук, регулярно чистить детские игрушки и делать влажную уборку. Это поможет снизить риск заражения ", — говорит доктор Виктория Коннор из Королевского госпиталя Ливерпуля.

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Слишком зацикливаться на дезинфекции врач все же не рекомендует. Все потому, что наличие бактерий в окружении закаляет иммунитет и учит организм бороться с инфекциями. Если же ребенок живет в стерильных условиях, в будущем он будет часто болеть.

Ранее рассказали, что воспаление легких дает осложнения на почки. Передается болезнь воздушно-капельным путем. Возбудителями являются бактерии, грибки, аденовирусы, стрептококки и стафилококки. Они попадают в легкие и размножаются, а сниженный иммунитет не может их побороть.

mirror.co.uk
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