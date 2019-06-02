Назвали норму алкоголя, которая сокращает жизнь

Продолжительность жизни начинает сокращаться уже на уровне употребления спиртного менее 100 мл в неделю. Фото: zhenskayaplaneta.ru

Существует доза выпивки, превышение которой грозит человеку уменьшением продолжительности жизни.

Чтобы установить эту дозу, ученые проанализировали данные почти 600 тисяч человек - сообщает ВВС.

Их разделили на группы в зависимости от количества еженедельно выпитого алкоголя. За каждым испытуемым наблюдали от полутора до тринадцати лет. За время проекта более 40 тисяч человек умерли, более чем в 39 тисяч человек были обнаружены какие то сердечно-сосудистое заболевание.

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Приняв во внимание факторы риска (курение, диабет), авторы констатировали: если человек выпивает более 50 граммов спирта в неделю (около двух бокалов вина), то вероятность уйти из жизни преждевременно, начинает расти.

"До 40 лет все участники исследования, которые употребляли алкоголь, продемонстрировали снижение ожидаемой продолжительности жизни - от полугода в самых малопьющих до пяти лет у тех, кто регулярно употреблял более 350 мл чистого спирта в неделю", - сообщили научные специалисты.

Ученые добавили, что продолжительность жизни начинает сокращаться уже на уровне употребления спиртного менее 100 мл в неделю. В этом случае риск преждевременной кончины коррелировал с высоким риском инсульта, ишемической болезни, сердечной недостаточности, гипертонии.

29 мая отмечается Всемирный день здорового пищеварения. Введен был в 1958 году на заседании Всемирной организации гастроэнтерологов. Цель — привлечь внимание общества к заболеваниям желудочно-кишечного тракта.