Назвали неожиданную пользу брокколи

 
Ексклюзивы
1/5
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 2799
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1098
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Просмотров: 1620
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
3 Просмотров: 3412
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 6642
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 66776
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 1197
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1494
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2466
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 828
Фото
Все фото
13
6
5
14
17
Как спасать жизни при инсульте и сердечном приступе: ветеранский проект учит львовян
Как спасать жизни при инсульте и сердечном приступе: ветеранский проект учит львовян
Заново научился ходить: показали подростка, которому уникальным способом спасли ногу
Заново научился ходить: показали подростка, которому уникальным способом спасли ногу
2 в 1: девочка родилась с близнецом в животе
2 в 1: девочка родилась с близнецом в животе
Как на самом деле солнце влияет на кожу: показали шокирующие фото
Как на самом деле солнце влияет на кожу: показали шокирующие фото
Показали 5 тысяч картин, которые нарисовали душевнобольные
Показали 5 тысяч картин, которые нарисовали душевнобольные
Видео
Все видео
Прививки от кори отныне бесплатные для взрослых любого возраста - Министерство здравоохранения
Прививки от кори отныне бесплатные для взрослых любого возраста - Министерство здравоохранения
Комаровский рассказал о пользе и вреде кипяченой воды
Комаровский рассказал о пользе и вреде кипяченой воды
"Не обманывайте нас": Кличко обратился к Порошенко и Зеленскому
"Не обманывайте нас": Кличко обратился к Порошенко и Зеленскому
Тренер показала простые упражнения для стройных ног и подтянутых ягодиц
Тренер показала простые упражнения для стройных ног и подтянутых ягодиц
Необычные виды масла изготавливают из овощей и косточек фруктов
Необычные виды масла изготавливают из овощей и косточек фруктов
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 504
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 972
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1863
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9855
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1368
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2019
Просмотров: 387
Моя машина
Той дід ходив до нас півроку. Сідав біля редакторки і скаржився на доньку. Мовляв, позичила гроші й не віддає, не доглядає і не відвідує. Зрештою ...
вторник, 21 мая 2019 03:28

Назвали неожиданную пользу брокколи

  Комментировать
Назвали неожиданную пользу брокколи
Ученые из Медицинского центра Бет-Израйел выяснили, что использование соединения с брокколи влияет на ген WWP1. Фото: kvitkainfo.com

Химическое вещество, которое может замедлить рост раковых опухолей, содержат овощи из семейства крестоцветные или капустные.

Это брокколи, брюссельская и цветная капуста - сообщает The Sun.

Ученые из Медицинского центра Бет-Израйел выяснили, что использование соединения с брокколи влияет на ген WWP1. Именно он ассоциирован со многими видами рака. Это помогло затормозить рост опухолей у предрасположенных к раку лабораторных животных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рак, потеря зрения и головная боль: чем опасны светодиодные лампы

Природное соединение, содержащееся в брокколи, помогает восстановить нормальную работу гена PTEN, который отвечает за чувствительность к развитию рака, тем самым, снизить риск развития болезни.

Чтобы получить потенциальную пользу из капустных, в день необходимо съедать около 2,5 кг брюссельской капусты, правда, в сыром виде. Поэтому команда ученых ищет другие способы применения ингибитора смертельно опасного гена WWP1.

В Украине запретили использовать и реализовывать препарат "Китруда". Его используют для лечения пациентов с нерезектабельной или метастатической меланомой (злокачественное новообразование).

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали неожиданную пользу брокколи». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
20
 Просмотров: 85256
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
54
 2 Просмотров: 50862
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
 5 Просмотров: 19143
Полторак после отставки взбудоражил Кремль
Полторак после отставки взбудоражил Кремль 1 Просмотров: 19117
Вятрович обвинил Зеленского в нарушении Конституции
Вятрович обвинил Зеленского в нарушении Конституции 1 Просмотров: 17358
Здоровье
Самый известный седативный препарат "Корвалол" отмечает 60-летие
Самый известный седативный препарат "Корвалол" отмечает 60-летие Просмотров: 99
Назвали 10 скрытых признаков низкого давления
Назвали 10 скрытых признаков низкого давления Просмотров: 2448
Супрун будет дальше руководить Минздравом
Супрун будет дальше руководить Минздравом
 Просмотров: 8543
Как могут навредить просроченные продукты
Как могут навредить просроченные продукты Просмотров: 495
Как уберечься от ВИЧ и гепатитов В и С?
Как уберечься от ВИЧ и гепатитов В и С?
 Просмотров: 1035
Больше всего комментируют
11
Реваншисты поднимают голову - Портнов уже завтра будет действовать против украинской власти
11
Зеленский распускает Раду
5
Вакарчук объяснил, почему хочет в Раду
5
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
3
Пора возвращаться: в Украину приехал экс-заместитель администрации Януковича
Голосов: 644
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua