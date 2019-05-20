Назвали неожиданную пользу брокколи

Ученые из Медицинского центра Бет-Израйел выяснили, что использование соединения с брокколи влияет на ген WWP1. Фото: kvitkainfo.com

Химическое вещество, которое может замедлить рост раковых опухолей, содержат овощи из семейства крестоцветные или капустные.

Это брокколи, брюссельская и цветная капуста - сообщает The Sun.

Ученые из Медицинского центра Бет-Израйел выяснили, что использование соединения с брокколи влияет на ген WWP1. Именно он ассоциирован со многими видами рака. Это помогло затормозить рост опухолей у предрасположенных к раку лабораторных животных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рак, потеря зрения и головная боль: чем опасны светодиодные лампы

Природное соединение, содержащееся в брокколи, помогает восстановить нормальную работу гена PTEN, который отвечает за чувствительность к развитию рака, тем самым, снизить риск развития болезни.

Чтобы получить потенциальную пользу из капустных, в день необходимо съедать около 2,5 кг брюссельской капусты, правда, в сыром виде. Поэтому команда ученых ищет другие способы применения ингибитора смертельно опасного гена WWP1.

В Украине запретили использовать и реализовывать препарат "Китруда". Его используют для лечения пациентов с нерезектабельной или метастатической меланомой (злокачественное новообразование).