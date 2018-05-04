Назвали легкий способ отсрочить климакс

 
Ексклюзивы
1/5
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
Просмотров: 108
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1656
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Просмотров: 6228
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
1 Просмотров: 2862
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Просмотров: 1899
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Просмотров: 207
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4140
Судебную систему ждет обновление
Судебную систему ждет обновление
Просмотров: 1134
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Просмотров: 585
Суды в Украине будут работать, как в Англии
Суды в Украине будут работать, как в Англии
1 Просмотров: 2304
Фото
Все фото
6
5
11
1
4
Показали жизни сиамських близнецов после разделения
Показали жизни сиамських близнецов после разделения
Уникальная операция: ребенку пересадили сразу 5 органов
Уникальная операция: ребенку пересадили сразу 5 органов
До и после: как выглядят люди в конце грандиозного похудения
До и после: как выглядят люди в конце грандиозного похудения
Ученые посчитали, сколько нужно сделать прививок за всю жизнь
Ученые посчитали, сколько нужно сделать прививок за всю жизнь
Мужчине вырезали гигантскую опухоль
Мужчине вырезали гигантскую опухоль
Видео
Все видео
Экологическая сознательность: почему нужно отказаться от стаканчиков для кофе
Экологическая сознательность: почему нужно отказаться от стаканчиков для кофе
Greenpeace показала детям океан будущего с мусором вместо рыб
Greenpeace показала детям океан будущего с мусором вместо рыб
Пересчет пенсий, медицинская реформа и призыв в армию - какие важные изменения коснутся украинцев в апреле
Пересчет пенсий, медицинская реформа и призыв в армию - какие важные изменения коснутся украинцев в апреле
Уникальный заменитель человеческой кожи украинцы могут получить бесплатно
Уникальный заменитель человеческой кожи украинцы могут получить бесплатно
Разработали иглы для безболезненных уколов
Разработали иглы для безболезненных уколов
Интервью
1/5
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1656
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4140
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 5940
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 765
Россия фактически объявила войну США - Басараб
Россия фактически объявила войну США - Басараб
1 Просмотров: 8811
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
04 мая 2018
Просмотров: 153
Наркомани на городі
От ви кажете: ніколи знову. І штучну квітку маку собі на груди пришпилюєте. А справжню пробували? А вирощену на власному городі? Бо одна моя ...
пятница, 04 мая 2018 14:45

Назвали легкий способ отсрочить климакс

  Комментировать
Назвали легкий способ отсрочить климакс
Климакс наступает раньше от употребления макарон Фото: nebolet.com

Бобы и жирная рыба помогает "отсрочить" менопаузу у женщин. А вот углеводы такие как макароны, ускорит ее начало. Об этом убеждают ученые Лидского университета, которые собрали данные 14000 женщин.

Об этом пишет Independent.

Они установили, что употребление макарон и риса может вызвать менопаузу на полтора года раньше среднестатистического возраста. В Британии это 51 год.

Рацион женщины, состоящий из чечевицы, фасоли и нута, отсрочил наступление менопаузы на полтора года, чем в среднестатистической женщины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Названы популярные средства для лица, портят кожу

Ученые сделали вывод, что зернобобовые содержат антиоксиданты, которые могут влиять на деятельность яичников и, соответственно, на возраст наступления климакса.

Ненасыщенные жирные кислоты Омега-3, содержащиеся в рыбе, могут останавливать процессы окисления организма и соответственно, старения.

Известная телеведущая Маша Ефросинина раскрыла свои секреты сохранения молодости. Благодаря им лицо выглядит как после пластики.

О своих правилах ухода за кожей лица, она записала видео

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали легкий способ отсрочить климакс». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
мая

Царская семья дала на выкуп Шевченко 1 тыс. рублей

На месте засохших сакур высадят новые

Самое читаемое
Показали шокирующие фото погибшего в Афганистане фотокора France-Presse
Показали шокирующие фото погибшего в Афганистане фотокора France-Presse
41
 Просмотров: 63827
Нудист стал свидетелем пикантной фотосессии Деми Роуз
Нудист стал свидетелем пикантной фотосессии Деми Роуз
16
 Просмотров: 50033
Самой сексуальной женщиной года стала мать четырех детей
Самой сексуальной женщиной года стала мать четырех детей
16
 Просмотров: 33527
Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в бикини
Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в бикини
5
 Просмотров: 30173
Она сделает из тебя посмешище: принца Гарри предостерегли от бракосочетания с Меган Маркл
Она сделает из тебя посмешище: принца Гарри предостерегли от бракосочетания с Меган Маркл
21
 Просмотров: 23665
Больше всего комментируют
11
"Россия оказалась беспомощной перед ВСУ с американским оружием" - журналист
10
В Сирии разбилась самая крутая российская "Сушка". Пилоты погибли
8
Америка предоставит Украине зенитно-ракетные Stinger - эксперт
4
Россияне начали перехватывать международные суда, следующие в Мариуполь
4
Тимошенко потролила Порошенко в день кондитера
Голосов: 2065
Голосование Кто выиграет Кубок Украины по футболу 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua