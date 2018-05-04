Назвали легкий отсрочить климакс

Климакс наступает раньше от употребления макарон Фото: nebolet.com

Бобы и жирная рыба помогает "отсрочить" менопаузу у женщин. А вот углеводы такие как макароны, ускорит ее начало. Об этом убеждают ученые Лидского университета, которые собрали данные 14000 женщин.

Об этом пишет Independent.

Они установили, что употребление макарон и риса может вызвать менопаузу на полтора года раньше среднестатистического возраста. В Британии это 51 год.

Рацион женщины, состоящий из чечевицы, фасоли и нута, отсрочил наступление менопаузы на полтора года, чем в среднестатистической женщины.

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Ученые сделали вывод, что зернобобовые содержат антиоксиданты, которые могут влиять на деятельность яичников и, соответственно, на возраст наступления климакса.

Ненасыщенные жирные кислоты Омега-3, содержащиеся в рыбе, могут останавливать процессы окисления организма и соответственно, старения.

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