Назвали легкий отсрочить климакс

 
Ексклюзивы
1/5
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1575
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Просмотров: 5850
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
1 Просмотров: 2736
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Просмотров: 1845
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Просмотров: 207
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4050
Судебную систему ждет обновление
Судебную систему ждет обновление
Просмотров: 1134
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Просмотров: 585
Суды в Украине будут работать, как в Англии
Суды в Украине будут работать, как в Англии
1 Просмотров: 2286
В комиссии отрицают "конвейер" отбора судей за 7 минут
В комиссии отрицают "конвейер" отбора судей за 7 минут
Просмотров: 189
Фото
Все фото
6
5
11
1
4
Показали жизни сиамських близнецов после разделения
Показали жизни сиамських близнецов после разделения
Уникальная операция: ребенку пересадили сразу 5 органов
Уникальная операция: ребенку пересадили сразу 5 органов
До и после: как выглядят люди в конце грандиозного похудения
До и после: как выглядят люди в конце грандиозного похудения
Ученые посчитали, сколько нужно сделать прививок за всю жизнь
Ученые посчитали, сколько нужно сделать прививок за всю жизнь
Мужчине вырезали гигантскую опухоль
Мужчине вырезали гигантскую опухоль
Видео
Все видео
Экологическая сознательность: почему нужно отказаться от стаканчиков для кофе
Экологическая сознательность: почему нужно отказаться от стаканчиков для кофе
Greenpeace показала детям океан будущего с мусором вместо рыб
Greenpeace показала детям океан будущего с мусором вместо рыб
Пересчет пенсий, медицинская реформа и призыв в армию - какие важные изменения коснутся украинцев в апреле
Пересчет пенсий, медицинская реформа и призыв в армию - какие важные изменения коснутся украинцев в апреле
Уникальный заменитель человеческой кожи украинцы могут получить бесплатно
Уникальный заменитель человеческой кожи украинцы могут получить бесплатно
Разработали иглы для безболезненных уколов
Разработали иглы для безболезненных уколов
Интервью
1/5
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1575
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4050
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 5913
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 756
Россия фактически объявила войну США - Басараб
Россия фактически объявила войну США - Басараб
1 Просмотров: 8784
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 мая 2018
Просмотров: 522
Варіації
Коли садиш город, день вимірюється не годинами, а тільки запасом твоїх сил і площею землі, яку тобі треба довести до ума до вечора: викопай, закопай, ...
пятница, 04 мая 2018 13:36

Назвали легкий отсрочить климакс

  Комментировать
Назвали легкий отсрочить климакс
Климакс наступает раньше от употребления макарон Фото: nebolet.com

Бобы и жирная рыба помогает "отсрочить" менопаузу у женщин. А вот углеводы такие как макароны, ускорит ее начало. Об этом убеждают ученые Лидского университета, которые собрали данные 14000 женщин.

Об этом пишет Independent.

Они установили, что употребление макарон и риса может вызвать менопаузу на полтора года раньше среднестатистического возраста. В Британии это 51 год.

Рацион женщины, состоящий из чечевицы, фасоли и нута, отсрочил наступление менопаузы на полтора года, чем в среднестатистической женщины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Названы популярные средства для лица, портят кожу

Ученые сделали вывод, что зернобобовые содержат антиоксиданты, которые могут влиять на деятельность яичников и, соответственно, на возраст наступления климакса.

Ненасыщенные жирные кислоты Омега-3, содержащиеся в рыбе, могут останавливать процессы окисления организма и соответственно, старения.

Известная телеведущая Маша Ефросинина раскрыла свои секреты сохранения молодости. Благодаря им лицо выглядит как после пластики.

О своих правилах ухода за кожей лица, она записала видео

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали легкий отсрочить климакс». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
мая

В лесу обнаружили тело мужчины, которого искали 10 суток

Царская семья дала на выкуп Шевченко 1 тыс. рублей

На месте засохших сакур высадят новые

Самое читаемое
Показали шокирующие фото погибшего в Афганистане фотокора France-Presse
Показали шокирующие фото погибшего в Афганистане фотокора France-Presse
41
 Просмотров: 57680
Нудист стал свидетелем пикантной фотосессии Деми Роуз
Нудист стал свидетелем пикантной фотосессии Деми Роуз
16
 Просмотров: 32922
Перед авто разорвало полностью: в ДТП погиб стритрейсер
Перед авто разорвало полностью: в ДТП погиб стритрейсер
6
 Просмотров: 27459
Самой сексуальной женщиной года стала мать четырех детей
Самой сексуальной женщиной года стала мать четырех детей
16
 Просмотров: 25427
Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в бикини
Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в бикини
5
 Просмотров: 21695
Здоровье
В Киеве зафиксировали первый случай заболевания ботулизмом: назвали причину
В Киеве зафиксировали первый случай заболевания ботулизмом: назвали причину Просмотров: 405
Врач не советует есть мороженое в жару
Врач не советует есть мороженое в жару Просмотров: 495
Вакцинация в Украине: календарь прививок планируют изменить
Вакцинация в Украине: календарь прививок планируют изменить Просмотров: 216
Открыли секрет, как протрезветь за несколько минут
Открыли секрет, как протрезветь за несколько минут Просмотров: 945
Назвали лучшие продукты для укрепления нервов
Назвали лучшие продукты для укрепления нервов Просмотров: 693
Больше всего комментируют
10
"Россия оказалась беспомощной перед ВСУ с американским оружием" - журналист
8
В Сирии разбилась самая крутая российская "Сушка". Пилоты погибли
7
Америка предоставит Украине зенитно-ракетные Stinger - эксперт
4
Тимошенко потролила Порошенко в день кондитера
4
Новая почта судится с Нацбанком
Голосов: 1997
Голосование Кто выиграет Кубок Украины по футболу 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua