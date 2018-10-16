Назвали количество больных гриппом в Киеве

"Сезон болезней" в столице проходит характерно для этого периода. Показатель в заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве ниже эпидемического на 45,8%.

"В целом интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года. За 41-ю неделю эпидсезона (с 8 до 14 октября 2018) зарегистрированы 11428 больных гриппом и ОРВИ", - рассказал заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Также Поворозник напомнил, что в Украине сезон повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ имел начало 1 октября.

"Сейчас в столице заболели взрослых - 3403 человек, детей - 8025. В структуре заболеваемости дети составляют 70,2%. Среди школьников наблюдается рост заболеваемости на 13% по сравнению с предыдущей неделей: 3160 случаев, составляет 39,4% от общего количества заболевших детей и 27,7% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью ", - отметил Поворозник.

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Как он сообщил, за 41-ю неделю эпидсезона в больницу госпитализировали 110 больных, из которых 94 - это дети.

Подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Украине традиционно начнется во второй половине ноября, а пик ожидается в начале декабря.Пока что медики не фиксируют подъема заболеваемости.