Назвали, как распознать артроз на ранней стадии

Артроз на ранней стадии диагностируют по МРТ хрящей. Фото: health.clevelandclinic.org

Артроз учащается осенью из-за холодов и тяжелую физическую работу. Летом суставы расслаблены, а зимой страдают от стрессов или травм на скользкой дороге.

Основная причина развития артроза - мало внутрисуставной жидкости, как смазка. С ней хрящи не удаляются.

Об этом предупреждает Константин Дядечко, столичный ортопед.

"Чтобы прекратить развитие артроза, нужно беречь суставы от травм и перегрузок. Колени и локти болят больше в упрямых, которые не могут покинуть работу посреди дороги. Не успокоятся, пока не выполнят сверхурочно. Физическая работа и стресс изнашивают суставы", - рассказывает врач.

Хрящ расслаивается и тоньше. Увеличивается нагрузка на поверхность суставной кости, покрытой нервными окончаниями. Это вызывает боль.

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Для установления диагноза нужно сдать общий анализ крови, анализ на С-реактивный белок, ревматоидный фактор. Также сделать рентген и МРТ. Рентген хорошо показывает кости, а МРТ - мягкие связи и хрящи. Это даст возможность распознать болезнь на ранней стадии.

При запущенном артрозе колено оперируют. Поврежденный сустав заменяют протезом. Через неделю больного выписывают.

На здоровье суставов влияет кальций. Больше всего его в яичной скорлупе. Ее надо облить кипятком для обеззараживания и растолочь в порошок. Его добавляют в пищу по чайной ложке в день.

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