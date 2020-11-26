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суббота, 05 декабря 2020 10:05

Назвали, как распознать артроз на ранней стадии

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Назвали, как распознать артроз на ранней стадии
Артроз на ранней стадии диагностируют по МРТ хрящей. Фото: health.clevelandclinic.org

Артроз учащается осенью из-за холодов и тяжелую физическую работу. Летом суставы расслаблены, а зимой страдают от стрессов или травм на скользкой дороге.

Основная причина развития артроза - мало внутрисуставной жидкости, как смазка. С ней хрящи не удаляются.

Об этом предупреждает Константин Дядечко, столичный ортопед.

"Чтобы прекратить развитие артроза, нужно беречь суставы от травм и перегрузок. Колени и локти болят больше в упрямых, которые не могут покинуть работу посреди дороги. Не успокоятся, пока не выполнят сверхурочно. Физическая работа и стресс изнашивают суставы", - рассказывает врач.

Хрящ расслаивается и тоньше. Увеличивается нагрузка на поверхность суставной кости, покрытой нервными окончаниями. Это вызывает боль.

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Для установления диагноза нужно сдать общий анализ крови, анализ на С-реактивный белок, ревматоидный фактор. Также сделать рентген и МРТ. Рентген хорошо показывает кости, а МРТ - мягкие связи и хрящи. Это даст возможность распознать болезнь на ранней стадии.

При запущенном артрозе колено оперируют. Поврежденный сустав заменяют протезом. Через неделю больного выписывают.

На здоровье суставов влияет кальций. Больше всего его в яичной скорлупе. Ее надо облить кипятком для обеззараживания и растолочь в порошок. Его добавляют в пищу по чайной ложке в день.

Медики обнаружили по-настоящему мощные целебные свойства кедровых орехов. Они богаты полезными витаминами и минералами, что делает их незаменимым продуктом для здоровья.

Кедровые орехи содержат мононенасыщенные жиры, железо и белок, которые повышают уровень энергии. Кроме того, они являются хорошим источником магния, который поддерживает активность в течение всего дня.

Автор: Екатерина Романчук
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