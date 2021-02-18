Назвали идеальную пропорцию йодированной соли в сутки

Йодированная соль снимает нервозность и плохое настроение. Фото: blog.doc.help

Вялость и плохое настроение может возникать из-за сбоев щитовидной железы. Для проверки следует сделать ультразвуковую диагностику уплотнений на шее и анализ гормона ТТГ, который контролирует работу щитовидной железы.

После полученного результата поставил диагноз зоб. Это состояние, когда формируются узелки при недостатке йода. Он передается в 75% от матери к дочери.

Об этом рассказывает Леся Ляшко, столичный эндокринолог.

"От щитовидной железы зависит процессов в организме. Поэтому любой сбой в метаболизме вызывает тревожность или нервозность. Эти гормоны отвечают за расщепление жиров, работу головного мозга и рост костной ткани", - рассказывает врач.

Пациентам назначает препараты для нормализации количества гормонивта употреблять йодированную соль. В сутки 1 ч. л. Такая же доза для профилактики йододефицита. Особенно полезна соль для беременных женщин или кормящих. При йододефиците у ребенка могут быть недостатки умственного развития.

Йод из соли выдыхается. Лучше банку плотно закрыть. Не надо такую ​​соль добавлять в горячие блюда, потому что йод испаряется. Ее лучше сыпать в салаты и холодные закуски. Можно вместо соли посыпать порошок ламинарии. Нужно чаще есть морскую капусту, столовую свеклу.

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Также полезно есть продукты с селеном. Полезный желток куриных яиц, в котором, кроме селена, много витаминов А и Е, ведь природой он предназначен для питания птенца. Богаты селеном рыба и морепродукты: треска, кальмары, а также говядина, баранина, индейка.

Не забывайте о грибах, особенно вешенки и белых, чаще варите каши из цельнозерновых круп. Хорошо использовать селен в сочетании с йодом - усиливается их действие.

Считается, что на лице, радужке глаз и ладонях, когда человек болеет, начинают появляться особые приметы. Древнекитайские врачи могли определять, чем болен человек, лишь взглянув на него. Действительно, если внимательно посмотреть на руки или ноги человека, можно узнать, к каким болезням человек склонен и на недуги она уже страдает.