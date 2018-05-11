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пятница, 11 мая 2018 23:28

Назвали фрукты, я ки полезнее есть с косточками

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Назвали фрукты, я ки полезнее есть с косточками
Виноград и гранат полезнее есть с косточками Фото: mamatato.com

Некоторые фрукты и ягоды нужно есть вместе с косточками из-за их высокой концентрации полезных микроэлементов.

Об этом сообщает Zdorovia.

Например, семена арбуза помогает нормализовать уровень сахара в крови. Люди этого не зная, всегда выбрасывают семена.

1. Виноград

Красный виноград - источник вещества ресвератрола, которая борется с раковыми клетками, укрепляет сердце и сосуды, снижает риск развития болезни Альцгеймера.

Элементы из косточек винограда делают кожу гладкой и эластичной.

2. Киви

В них содержится огромное количество витамина Е, который полезен для кожи, волос, ногтей и снимает отеки под глазами. Еще у них есть омега-3 жирные кислоты против воспалений.

3. Цитрусовые

Их косточки содержат салициловую кислоту, которая есть и у аспирина. В косточках апельсина много витамина В17, который помогает бороться с раком и грибковыми заболеваниями. Не нужно просто глотать семена, для большей пользы их надо разжевать.

Также они помогут при головных болях и для восстановления тонуса организма.

4. Оливки

Косточки оливок содержат элементы, которые активизируют процесс вывода токсинов, нормализует работу нервной системы и облегчают симптомы астмы.

5. Гранат

Косточки граната, ведь они снижают раздражительность и нервозность.

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Яблоки являются исключением из правил. Их косточки богаты амигдалин, который при попадании в кишечник выделяет ядовитую синильную кислоту.

Американские ученые назвали 10 блюд, которые негативно влияют на сердце. Запрещенными продуктами стали гамбургеры, обработанное мясо, колбасные изделия, выпечка, безалкогольные напитки и подслащенные соки.

Высокое содержание насыщенных жиров имеют обработанное мясо и колбасные изделия. Кроме того, в них содержится огромное количество соли, как и в пике. Кроме колбасы, вероятность столкнуться с ними есть в печенье и разной выпечке.

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