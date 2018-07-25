Назвали ежедневные привычки, через которые развивается слабоумие

Максимально ограничив употребление сахара, можно значительно снизить риск развития болезни Альцгеймера. ФОТО: consciouslifenews.com

Привычка добавлять в чай ​​или кофе сахар грозит развитием приобретенного слабоумия. Всего 2,5 чайные ложки сладкого "песка" повышают риск почти на половину. Аналогичный эффект вызывают магазинные соки и сладкая газировка.

Связь между любовью к сладким напиткам и приобретенным слабоумием показало исследование американских ученых, участие в котором приняли 2226 человек пенсионного возраста. Наблюдали за подопытными в течение 7 лет. Пишет известное британское издание TheSun.

"Результаты исследования показали, что напитки и еда, в составе которых есть сахар, повышают риск развития болезни Альцгеймера", — говорит ведущий автор исследования доктор Ян Гу.

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Как обнаружили ученые, ежедневное употребление сладких чая и кофе, содержание сахара в которых составляет не менее 2,5 чайных ложек, увеличивает вероятность поражения мозга на 54%. Недалеко от этих показателей заводит и любовь к сладким газированным напиткам: их достаточно выпивать по 250 мл в день, чтобы риск развития слабоумия повысился на 47%. Что касается подслащенных соков, исследование показало, что регулярное употребление их даже в небольшом количестве повышает риск на 27%.

Ранее рассказали, что для больных слабоумием строят поселок. Проживание в этом месте позволит людям с болезнью Альцгеймера вести нормальный образ жизни в безопасных для них условиях. Автора проекта спланировали все таким образом, чтобы в пределах поселка больные беспрепятственно передвигались и выполняли обычные бытовые дела.