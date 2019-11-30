Назвали, что больше всего вредит мужчинам в сексе зимой

Простатит зимой возникает из-за ослаблен иммунитет Фото: mhealth.ru

Переохлаждение или злоупотребление алкоголем вызывают простатит. Захмелев, человек не смотрит, куда садится. Холодная поверхность ослабляет иммунитет и провоцирует развитие болезни.

Об этом рассказывает столичный уролог-сексолог Александр Жаронин.

"Мужчины терпеливы. Не идут к врачу, когда болит. Перехаживает острый период, и болезнь становится хронической. Снижается потенция, уменьшается продолжительность полового акта. Хотя баню считают хорошим общеукрепляющим средством, злоупотреблять ею не стоит. Пребывание в горячем помещении, затем плавание в холодном бассейне вызывает воспаление простаты", - уточняет врач.

Микробы попадают в предстательную железу, ухудшают кровоснабжение органов малого таза. Проявляется частыми позывами в туалет, болью в промежности и перебоями в сексе.

Эти застое бывают от длительного сидения - в офисе или за рулем.

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Больного осматривает уролог и берет секрет железы на анализ. В лаборатории устанавливают возбудителя инфекции. Затем врач назначает антибиотики. Без них воспаление не вылечить.

Для скорейшего выздоровления нужно много ходить пешком и избегать стрессов. Также делать зарядку, выходить на пробежку, плавать.

Первое в мире противозачаточное приспособление для мужчин может появиться на рынке уже через полгода. В Индии завершили клинические испытания метода, которым блокируют сперму на пути к пенису. Ученые Индийского совета медицинских исследований завершили все три раунда клинических испытаний противозачаточных средств для мужчин.