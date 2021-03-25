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четверг, 25 марта 2021 15:11

Назвали болезнь, которая будет убивать больше украинцев, чем рак

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Назвали болезнь, которая будет убивать больше украинцев, чем рак
Антибиотики помогут при коронавируса, если развилась пневмония. Фото: stv92.ru

Все украинцы в опасности из-за лечения определенных людей антибиотиками от коронавируса. Они сами их себе назначают и принимают без рецепта. Это вызывает привыкание к антибиотикам всего общества. Если и дальше так будет продолжаться, то за 20 лет от бактериальных инфекций будет умирать больше людей, чем сейчас от рака.

Устойчивость к антибиотикам входит в десятку самых серьезных угроз здоровью в мире. Об этом предупреждает Игорь Столяр, инфекционист из Запорожья.

"Армия бактерий - это как неприятельская крепость. Правильно подобранный антибиотик - ключ от ворот, через которые можно уничтожить врагов. Но бактерии учатся менять замок, и ключ становится бессилен. Эти знания передают другим. Антибиотики перестали быть чудо-препаратами из-за "врачей-самоучек". С покрасневшим горлом человек идет не к медику, а сразу в аптеку. Там предлагают капли с антибиотиками, "чтобы подействовало". Больному это поможет лишь раз. Следующая инфекция может стать для пациента смертельной, потому что антибиотики не подействуют", - предупреждает врач.

В случае коронавируса антибиотики оправданы только при воспалении легких. Там есть бактериальная инфекция, на которую и действуют эти препараты. Они не нужны при вирусных болезнях.

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У вредных бактерий возникают гены, защищающие их от воздействия антибиотиков. Передают их потомству. Из-за этого эффективность лечения снижается.

Лекарство не надо употреблять для профилактики. Устойчивость может развиться как у человека, который неправильно принимает препараты, так и у тех, кто никогда их не принимал. Она передается генетически и может навредить детям или даже внукам.

В США открыли новый класс антибиотиков, которые блокируют путь развития бактерий и одновременно активируют иммунный ответ. Новые соединения назвали иммуноантибиотиками двойного действия.

Препарат уничтожает все устойчивые к лекарствам бактериальные патогені, заявили ученые американского института Wistar.

Автор: Екатерина Романчук
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