Назвали болезнь, из которого чаще всего путают коронавирус

Евгений Симонец назвал праило поведения при приступе астмы. Фото: Екатерина Романчук

Коронавирус можно спутать с бронхиальной астмой. В них схожие проявления, в частности одышка.

В астматиков вдыхания холодного воздуха вызывает спазмы оболочки и сосудов дыхательных путей. Выяснить истинную причину можно только после ПЦР-теста и компьютерной томографии.

Об этом рассказывает столичный пульмонолог Евгений Симонец.

"Бронхиальная астма может обостриться и от стресса. В В нем люди живут от начала пандемии. А еще под влиянием токсических веществ, частых бронхитов, пневмоний", - отмечает врач.

Что делать при нападении:

1. Следует успокоиться и не паниковать.

2. Открыть окно для притока свежего воздуха. Расстегнуть рубашку или снять одежду.

3. При приступах советуют пользоваться баллончиками с веществами, расширяющие бронхи. Полезно вдыхать через небулайзер препараты с противоаллергическим действием для восстановления дыхания. Баллончик нужно носить всегда, потому что приступ может начаться где угодно. Кроме нехватки воздуха, возникает сильная паника. Страх - как при утоплении.

4. Больному надо дать противоаллергическое препарат и спазмолитик. Если их нет - выпить маленькими глотками теплую воду. Тепло снимает спазм и расширяет бронхи.

5. Вызвать "скорую". Медики которой в кругу гормон дексаметазон и но-шпу. Они снимают приступ в сутки. За это время человек должен сдать анализ, чтобы определить аллерген и избегать его. Тогда риск нападения меньше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Австрийские ученые назвали симптомы легкой формы коронавируса

Большинство людей заболевают работе, если имеют дело с бытовыми и промышленными химикатами. Например, работники лакокрасочных фабрик.

Бронхиальная астма передается по наследству. У детей больше продуктов может вызвать аллергию, чем у родителей. Поэтому о больных родственников надо предупредить педиатра еще во время грудного вскармливания.

В Украине определили области, которые первыми получат вакцину от коронавируса. Сразу по прибытии вакцины ее развезут в областные складов 11 машинами одновременно. Об этом сообщил главный государственный санврач Виктор Ляшко.