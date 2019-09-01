Назвали алкогольный напиток, который полезен для кишечника

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Умеренное потребление красного вина благотворно влияет на пищеварительную систему. Ученые из Королевского колледжа Лондона проанализировали влияние пива, сидра, красного и белого вина на состояние кишечного микробиома. Для этого они изучили влияние спиртных напитков на 916 участниках, пишет научный журнал Gastroenterology.

Ученые обнаружили, что микробиом пьющих красное вино, был более разнообразным, чем у тех, кто выбирает другие виды спиртного. Связь не исчезал при учете: весы, регулярного питания, возраста и социально-экономического статуса участников.

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Умеренное потребление красного вина благоприятно действует на кишечную микрофлору. Любители вина меньше подвержены набору лишнего веса и накоплению "плохого" холестерина. То, что у сторонников красного вина реже наблюдались ожирение и высокий уровень "плохого" холестерина, исследователи связывают с косвенным влиянием улучшенного состава микробиоты.

Вино положительно влияет на кишечник, только если его потреблять в умеренном количестве один раз в две недели.

От несбалансированного питания умирают больше, чем от курения. Пятая часть преждевременных смертей людей вызванная неполноценным питанием.