Назвали 5 самых важных витаминов для женщины после 30 лет

Яйца и шпинат укрепляют ногти и волосы. Фото: vivi.clinic

В женском организме после 30 лет происходит много гормональных перестроек. Также немалое влияние имеют роды и аборты.

Способности внутренних органов истощаются и ухудшается состояние кожи, волос, ногтей. Их могут улучшить витамины, но некоторые плохо засвоюютьсяи их нужно принимать дополнительно.

Об необходимые вещества после 30 лет далее в статье.

Витамин D

В период солнечной активности большинство заняты работой в офисе. И прогулки приходятся на вечернее время, когда витамин D уже недоступен.

В состав косметики входят барьеры, которые защищают кожу от ультрафиолета, но и от этого важного витамина тоже.

Стоит бывать на солнце не менее 15 мин. и есть больше рыбы, печени, сметаны, сливочного масла и яиц.

Кальций

Не все люди любят сыр и кисломолочные продукты. Поэтому кальций в организме не накапливается, портятся зубы. Слоятся ногти и секущихся волос, страдает сердечная деятельность. Следует внимательно отнестись к этому факту и периодически восполнять нехватку кальция в организме.

Перекусывайте йогуртом и сыром, варите кашу на молоке или принимайте минерально-витаминные комплексы, включающие кальций в состав.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ: Что полезно есть в сентябре 7 важнейших продуктов

Магний

Он играет важную роль во время ПМС. Содержится магний в зеленых листьях, сухофруктах, орехах и минеральной воде.

Железо

При дефиците железа в организме возникает быстрая утомляемость и вялость. Не надо их списывать на материнство или тяжелую работу.

Употребление кофе и чая мешают веществе усваиваться. Лучше больше есть говядины, печени, яиц, брокколи, шпината.

Витамин С

Витамин С не только помогает иммунитету бороться с вирусами, он еще и отвечает за кровообращение, от которого зависит внешний вид и состояние кожи, работа сердца и других внутренних органов. Чтобы оставаться молодой, нужно есть фрукты ежедневно, квашеная капуста, шпинат и болгарский перец.

Зеленый чай один из самых популярных напитков в мире. Он содержит много необходимых организму минералов и витаминов, помогает ускорить обмен веществ, способствует сжиганию накопленного жира, а также борется с раком. Однако диетологи открыли малоизвестные свойства зеленого чая. Как оказалось, этот напиток приносит много пользы нашему здоровью