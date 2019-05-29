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четверг, 30 мая 2019 06:30

Назвали 5 действенных способов от пивного живота

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Назвали 5 действенных способов от пивного живота
Фото: molbuk.ua

30 мая в мире отмечают День борьбы с пивным животом. Это распространенная проблема как среди женщин, так и среди мужчин.

Чтобы от него избавиться, стоит придерживаться этих 5 правил.

1. Фигура "яблоко"

Это генетика, и в данном случае избавиться живота будет достаточно сложно.

Если есть явная лишний вес, необходимо сделать основную опору на общую стабилизацию массы. В дальнейшем больше сил трать не на уменьшение и достижения "идеального живота", как на увеличение других частей тела. Так, если качать спину и руки, соотношение становится более гармоничным.

В рацион питания следует включить продукты, богатые цинком и магнием: отварная говядина, телячья печень, кунжут, орехи, зародыши пшеницы, гречка и бобовые.

2. Диастаз

Первая реакция - стремление подкачать мышцы брюшной полости, чего делать категорически нельзя.

При классических физических нагрузках на пресс болезнь будет прогрессировать и усиливаться. Также следует исключить отжимания от пола и все упражнения, которые выполняются в упоре на ладони или локти. Однако есть ряд упражнений, которые способны улучшить ситуацию. Так как диастаз - медицинская проблема, тебе необходимо немедленно обратиться за помощью к хирургу.

3. Растянутый желудок

Такая проблема возникает у людей, которым удалось за достаточно короткий промежуток времени существенно сбросить вес. И хотя килограммы "ушли", последствия могут остаться, один среди которых - растянутый желудок. Совет необходимо максимально уменьшить объем однократного приема пищи, но увеличить частоту.

Промежуток между приемами пищи следует выдерживать в рамках 3-4 часов. Старайся пить только за полчаса до или после примем пищи. Такой режим будет способствовать поступательному, рефлекторном сужению стенок полости желудка.

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4. Слабая брюшная стенка

Слабая брюшная стенка живота может привести к грыже. Если была диагностирована грыжа, то ее надо лечить в обязательном порядке. На сегодняшний день методов и путей множество, все они доступны, эффективны и относительно безболезненны. Главное - не запускать заболевание.

Совет необходимо укреплять брюшную стенку. Начать ходить в спортзал, подобрать физические упражнения для укрепления брюшной стенки.

5. Слабые косые мышцы живота

Косые мышцы живота недостаточно натренированы и не способны удерживать живот в втянутом состоянии. К тому же косые мышцы пресса отвечают за формирование тонкой талии

Совет помогут только физические упражнения. Косые мышцы живота достаточно большого размера и сравнительно легко поддаются тренировке, но так же быстро расслабляются, если бросить тренировки. Сначала заниматься следует минимум 20 минут, повторяя каждое упражнение 15-20 раз по 3-4 подхода.

Через некоторое время продолжительность тренировки можно сократить до 5-7 минут и просто поддерживать форму.

ivona.bigmir.net
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Дата
30
мая

Назвали 5 действенных способов от пивного живота

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