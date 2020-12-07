"Натирания уксусом могут привести к отравлению " - развенчали распространенные мифы лечения гриппа

Прежде чем заниматься самолечением, лучше обратиться к врачу. Тот определит какой у человека возбудитель гриппа и нуждается ли болезнь в медикаментозном лечении. Перед тем, как прибегать к любому народного метода следует взвесить все "за" и "против", - рассказыала Gazeta.ua Марина Красникова, киевский семейный врач.

Автор: предоставлено Мариной Красниковой "В день человек может употребить не более, чем грамм витамина С. Больше всего его содержится не в лимоне, как принято считать, а в шиповнике, капусте и шпинате", - подчеркнула Марина Красникова.

Можно ли избавиться от симптомов гриппа, повесив на шею марлевый мешок с нарезанным чесноком?

Этот метод совершенно недейственный, его эффективность не доказана ни одним научным наблюдением. Наоборот могут возникнуть аллергические реакции, контактные, или при активном вдыхание - особенно у детей. Им вообще не желательно ничего вешать на шею, потому что могут запихнуть зубчики в нос или рот. Такое инородное тело способно спровоцировать одышку, или остановку дыхания у маленького ребенка.

Самодельные капли для носа из сока лука способны вылечить насморк?

Пользы от подобных капель нет. Они не образуют никакой защитной пленки от вирусов и не помогают побороть болезнь. Наоборот могут повредить слизистую оболочку носа, которая и так крайне тонкая. В том числе рецепторы, отвечающие за чувство ароматов. Это может привести к временной потере обоняния.

Витамин С ускоряет выздоровление?

Чрезмерное употребление витамина С - вредно. Может повредить желудочно-кишечный тракт, вызвать боль в животе, спазмы. Также нефротоксический эффект, то есть может нарушать деятельность почек и способствовать отложению в них камней. Вообще витамин С полезен, потому что улучшает функционирование организма на клеточном уровне, но доказательств, что он может вылечить грипп - нет. В день человек может употребить не более, чем грамм витамина С. Больше всего его содержится не в лимоне, как принято считать, а в шиповнике, капусте и шпинате. Лимон просто самый кислый из тех продуктов, которые мы имеем, поэтому традиционно считается, что цитрусовые лидеры по содержанию витамина С. Но их нужно есть килограммами, чтобы получить необходимую дозу витамина, из-за чего скорее возникнет аллергия. Употребление цитрусовых, как и других продуктов должно быть умеренным. Норма у каждого разная. Все зависит от возраста, веса, телосложения, площади тела и другого.

Один из самых популярных методов лечения гриппа и простуды - парить ноги. Насколько он эффективен?

Этот процесс, возможно, кому-то доставляет удовольствие, но пользы - ноль. Больше вреда, потому что если погрузить ноги в кипяток, термический ожог гарантирован. В целом Прогревающие процедуры на фоне лихорадки, когда температура больше 38,5 - вредят, потому что могут спровоцировать еще большее перегревание. То же самое касается горячих ванн. В частности парить ноги еще и не хорошо для сосудов. Ведь они могут чрезмерно расшириться. Такие сосудистые реакции особенно опасны для беременных женщин, и тех, кто имеет определенные особенности менструального цикла. Безопасная температура воды не более 37 градусов.

Если дышать горячим паром картофеля отойдут мокроты?

В целом здесь то же самое, что и с паркой ног. Могут быть термические ожоги. Сосуды и так расширены на температуру при воспалении. А мы в свою очередь прикладывая что-то горячее, например, компресс и еще больше их расширяем, заставляем туда притекать кровь. Дополнительно увеличиваем это воспаление в разы. Это то же самое, что в огонь подлить масла. Да, иногда мокроты отходят, но возможно их до этого вообще не было, а вы так сделали, что образовались. Всегда прежде чем потреблять и применять любые лекарства или метод нужно учитывать пользу и риски.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В 101 год пережила испанский грипп и дважды коронавирус

Если прикладывать к груди и спине свиную сетку, покрытую марлей и полиэтиленом, исчезнет кашель?

О таком методе слышу впервые. Не знаю, что полезного может он дать, возможно, во время смазывания жирным, например, как кремом, человек получает удовольствие. Четко понятно, что вот эта пленка, тем более для маленького ребенка до года, в которого кожа - является органом дыхания - опасна. Ведь через ню испаряется жидкость, и смазывать кожу жиром, маслом - тоже самое, как перекрыть легкие, верхние дыхательные пути. Здесь то же самое, если еще и полиэтиленом прикрыть - это просто заблокирует один из механизмов дыхания. Прямого действия через кожу, подкожную жировую клетчатку, мышцы - тот жир не даст, потому что в легкие не попадет. И главное, в этом нет никакого смысла.

Малышам на ночь насыпают горчицу в носки, чтобы на утро избавиться от симптомов гриппа. Это может подействовать?

Традиционная медицина не использует такие методы. Научных доказательств о том, что на ногах есть точки, которые отвечают за легкие - не существует. Зато есть риск появления аллергических реакций.

Если смазать спиртом стопы и выпить 50 граммов водки, чтобы хорошо пропотеть, это улучшит самочувствие?

Алкоголь вообще лучше не пить во время гриппа. Потому что он проходит метаболизм в печени. Плюс на нее идет еще и вирусная нагрузка, ведь во время инфицирования любым вирусом, тем более гриппа, происходит интоксикация. Печень имеет свою задачу - снимать эту интоксикацию. На что она впервые среагирует или на тот алкоголь, который надо расщеплять, или на биологически-активные вещества, которые производить, чтобы побороть вирус - не понятно. Поэтому возможно замедление скорости реакций на то, чтобы преодолеть вирусную нагрузку - вирусную интоксикацию. Вообще любая интоксикация вируса - это тоже токсин, и ему надо делать детокс. Детокс - это печень. Кроме этого, чрезмерное количество алкоголя влияет и на сосуды, перегружает сердце, почки, головной мозг.

Способны ли уксусной повязки снять высокую температуру?

Если это касается детей, то им запрещено делать такие компрессы. Потому, что кожа ребенка до года имеет большую всасывающую поверхность. Такие процедуры опасны тем, что могут привести к отравлению. Это то же самое, что напоить ребенка уксусом или водкой - отравления почти тождественны. У взрослого человека уксусной повязки вызывают чрезмерное расширение сосудов, причем распределение крови в организме будет не адекватным.

Какие домашние методы не повредят и будут полезными?

Следует проветривать комнату, делать влажную уборку. Температура в помещении не должна быть выше 22 градусов - это комфортная температура для тела. Если есть лихорадка, то можно принять прохладный или теплый душ. Нужно пить много жидкости: обычной воды, либо не крепкого чая. Если чай из малины - это только одна чашка, потому что, в джеме содержится много сахара.

Как лечить грипп?

Сначала обратиться к врачу, чтобы определить какой это возбудитель и нуждается ли он в медикаментозном лечении, специальном противовирусном. Горчица в носках и уксусной повязки грипп не вылечит. Также он, как и другие вирусные заболевания не лечатся антибиотиками, а только специальными противовирусными против штамма гриппа А, самый популярный "Терафлю". Другие штаммы лечатся симптоматически. Для предупреждения гриппа лучше защититься сезонной вакциной.

Каких ошибок допускают люди при лечении гриппа дома?

Применение медикаментов, которые не нужны, например противовирусные препараты широкого профиля, не имеющих своей эффективности. Также предназначены самостоятельно антибиотики, которые могут только навредить. Потому в следующий раз, когда возникнет ангина, они просто не сработают. Если грипп штамма А лабораторно подтвержден есть специальные противогриппозные препараты, они доступны в аптеках. Самостоятельно такие лекарства покупать не стоит, есть определенные противопоказания, побочные реакции. Ученые из университета Ливерпуля выяснили, что последовательное заболевания гриппом и COVID-19 в шесть раз увеличивает риск летального исхода.