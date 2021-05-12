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среда, 12 мая 2021 17:52

Нашли связь между смертностью через Сovid-19 человека с иммунитетом от других коронавирусов

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Нашли связь между смертностью через Сovid-19 человека с иммунитетом от других коронавирусов
Гуморальный ответ на N-белок SARS-CoV-2 у таких пациентов не был нарушен, - только на S-белок. Фото: pexels-polina-tankilevitch-3735747

Те, кто переболел допандемичными штаммами коронавируса, от SARS-CoV-2 не защищены. При инфицировании ими болезнь будет протекать тяжелее, чем в других случаях. По крайней мере, так считают ученые из Оксфорда, которые исследуют этот вопрос.

Биологи выяснили, если человек ранее встречалась с такими видами коронавируса, как HKU1, 229E, NL63 или OC43 и при этом выработал антитела, то при инфицировании SARS-CoV-2 новые, заточенные под последний антиген, не появятся.

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"В смертельных случаях COVID-19 антитела к S-белку были направлены против участков шипа, общих с другими человеческими коронавирусами в S2-субъединицы. Это связано с нарушением выработки более точно нацеленных на S-белок антител", - написали авторы.

Кроме этого утверждают, что гуморальный ответ на N-белок SARS-CoV-2 у таких пациентов не была затронут, - только на S-белок.

Количество инфицированных коронавирус людей в мире превысило 160 млн. Украина опустилась на 31-е место по суточному приросту новых случаев заболевания.

news.liga.net
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