Нардеп заверил, что вакцина для украинцев будет бесплатной

По словам Радуцкого, Украина договаривается со всеми производителями вакцины. Фото: pixabay

Украина будет покупать вакцины от коронавируса, но для людей вакцинация будет бесплатной.

Минимум для закупок нужно 7 млр., заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий в эфире "Громадського радіо".

Он утверждает, что в 2021 году создадут фонд, деньги из которого будут для покупки вакцин. Это постановила Верховная Рада и Кабмин пообещал выполнения постановления. 2,6 млрд. - это минимальная цифра, которая есть в бюджете, но деньги еще собираются добавить.

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В то же время Украине передадут бесплатную вакцину по системе COVAX.

По словам Радуцкого, Украина договаривается со всеми производителями вакцины.

"Сейчас еще три производителя получили вакцины, которые зарегистрируют в етом году и Украина будет иметь выбор, что покупать и где покупать. Мы вакцину официально получим по системе COVAX в феврале в начале марта, но есть договоренности, что может так быть, что в феврале мы можем получить вакцину по закупкам для государства за деньги, а для людей - это бесплатное вакцинирование ", - сказал Радуцкий.

Министерство здравоохранения Украины утвердило план иммунизации населения от Covid-19. Об этом пишет пресс-служба Центра общественного здоровья. Вакцинировать население на базе имеющихся пунктов прививок, мобильными бригадами по иммунизации, а также во временных центрах вакцинации.