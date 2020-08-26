Надо ли лечить бессимптомний коронавирус

Коронавирус без симптомов можно не лечить медикаментозно. Фото: pixabay

Пациентам с бессимптомным течением коронавирусной болезни обычно не требуется медикаментозное лечение.

Поэтому врач может не прописывать никаких препаратов и это нормально, рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская в эфире ток-шоу "Пульс".

Так ответила на вопрос зрителя, почему врач не прописал его сыну с Covid-19 никаких лекарств.

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"Если нет симптомов, правильно сделал. Здесь я могу только поблагодарить врача, который не назначил ничего. Мы рекомендуем делать некоторые лабораторные исследования. Но если нет симптомов, как правило, это не требует медикаментозного вмешательства", - сказала Голубовская.

В Великобритании начались клинические испытания вакцины от коронавируса англо-шведской фармацевтической компании. В них примут участие около 50 волонтеров в возрасте от 18 до 55 лет. Некоторые из них уже получили дозу нового лекарства. Ээксперты обратят особое внимание на его эффективность и реакцию организма на препарат.