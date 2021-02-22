Началась вакцинация против полиомиелита

Наиболее уязвимы к полиомиелиту дети до пяти лет. Фото: Gustavo Fring: Pexels.

23 декабря 1954 года впервые практически применили вакцину против полиомиелита. Ее разработал американский медицинский исследователь Джонасон Солком в университете Питтсбурга, США. В этот же день началась вакцинация более 5 тыс. учеников начальных классов.

О результативности вакцины стало известно 12 апреля 1955 года. После чего ученого провозгласили "волшебником", а этот день стал своеобразным национальным праздником.

Полиомиелит - острое инфекционное заболевание, которое вызывает полиовирус. Болезнь невозможно вылечить, но ее реально предотвратить, сделав прививку.

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Полиовирус распространяется от человека к человеку через грязные руки, фекалии, слюну, зараженную пищу и воду. Заболеть может каждый не вакцинированный, но наиболее восприимчивы к вирусу дети до 5 лет. Болезнь вызывает параличи и может стать причиной смерти. Около 5% больных умирают. В основном - из-за нарушения дыхания при параличе дыхательной мускулатуры.

Инкубационный период после заражения человека полиовирусом может длиться от 4 до 35 дней, после чего может развиться полиомиелит. При этом проявления болезни могут быть разными: первыми симптомами являются лихорадка, усталость, головная боль, рвота, слабость мышц шеи и боль в конечностях. В 70% случаев протекает бессимптомно, поэтому чрезвычайно опасна.

На сегодняшний день не существует специального противовирусного лечения полиомиелита. Вакцинация - единственный надежный способ предотвратить болезнь. 6 доз вакцины достаточно, чтобы сформировался иммунитет к полиомиелиту до конца жизни.

Прививку от Covid-19 за государственные средства смогут получить все желающие. Государство предусмотрело то количество средств, которое необходимо для покрытия всего населения Украины старше 18 лет бесплатной и добровольной вакцинацией.