На Буковине растет количество инфицированных Covid-19

За сутки Черновицкий областной лабораторный центр сделал 838 ПЦР-исследований и 182 экспресс-тесты. Фото: Pixabay

В Черновицкой области за сутки обнаружили 335 новых случаев коронавируса. Об этом в Facebook сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

28 февраля на Буковине обнаружили 335 новых случаев коронавируса. За сутки Черновицкий областной лабораторный центр сделал 838 ПЦР-исследований и 182 экспресс-тесты.

Выздоровели этого дня 113 человек.

Таким образом с начала пандемии в Черновицкой области диагностировали 55129 случаев заболевания коронавирус, 45111 человек выздоровели, 1006 человек умерли.

В Украине по состоянию на утро воскресенья, 28 февраля, зафиксировано 5833 новых случая заболевания коронавирусом. Выздоровели - 1702 человека, умерли 89 человек.