МЗ подытожил, сколько всего вакцин получит Украина

Министр уверен, что "этого объема более чем достаточно для полноценного проведения программы вакцинации в течение текущего года". Фото: pixabay

Не менее 22 млн доз вакцины надеется получить Украина.

Препараты будут от разных производителей, также будут договариваться о дополнительных поставках, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

В Индии он предварительно согласовал дополнительное количество препаратов американской компании NovaVax.

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"На сегодня имеем ожидаемые поставки вакцин от компании Pfizer в рамках инициативы COVAX - более чем 100 тисяч доз от компании Sinovac - около 2 миллионов доз, компании AstraZeneca - мы должни еще 1,5 миллиона получить от Serum Institute и также до 4 миллионов получить или от Serum Institute, или от другого производителя в рамках инициативы COVAX. От компании NovaVax 10 миллионов доз вакцин у нас уже подписано и на 5 миллионов рассчитываем в ближайшее время заключить контракт ", - сказал Степанов.

Министр уверен, что "этого объема более чем достаточно для полноценного проведения программы вакцинации в течение текущего года". Он также заверил, что будет и в дальнейшем контрактовать закупку вакцин против коронавируса.

Прививку от Covid-19 за государственные средства смогут получить все желающие. Из-за ограниченного доступа к вакцинам на рынке правительство разработало план вакцинации, который предоставляет приоритет группе риска и работникам критических для государства структур.