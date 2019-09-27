Мужчины определили идеальный вес женщины

Мужчины определили параметры идеальной женщины Фото: unian.ua

Ученые установили идеальный вес женщин.

Опрашиваемым девушкам задали вопрос: "Сколько в среднем должна весить женщина при росте 163 см?".

После бурного обсуждения компромисс они все же нашли: дамы определили идеальный вес для женщины при росте 163 см - 56 кг.

Идеальный вес для женщин варьируется в нижней границе нормы 21,3 из расчета индекса массы тела.

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Мужчины посчитали, что "идеальная женщина" при росте 163 см должен весить 65 кг. А это на 9 кг больше, чем в женской версии. По мнению 46% опрошенных мужчин их половинки имеют идеальную массу тела и вообще не имеют худеть.

Чтобы кожа на ягодицах и бедрах НЕ покрывалась "апельсиновой коркой", женщины делают массаж, используют скрабы и болезненные "щетки" для тела. Единственное, о чем забывают, - это пересмотреть рацион. Gazeta.ua расскажет, какие продукты провоцируют появление целлюлита.