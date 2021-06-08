Мужчины чаще болеют раком головного мозга

8 июня в мире отмечают день осведомленности о опухоли головного мозга. Цель - повысить информированность общественности о данной болезни.

Автор: Alex Green from Pexels У 50% людей с опухолью мозга есть головные боли.

В Украине опухоли головного мозга занимают 9% от общего количества всех новообразований. У женщин этот показатель составляет 4,8, а у мужчин - 6,1 на 100 тыс. населения. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, недуг может возникнуть у человека любого возраста. Однако, дети до 15 лет и люди старше 65 лет имеют большую вероятность заболеть.

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Опухолью головного мозга называют скопление аномальных клеток, которые отличаются быстрым делением и ростом. Они редко переходят на другие части тела, но большинство из них могут распространяться через ткани мозга. Опасность данного типа опухолей в нарушении основных функций мозга.

Существует более 130 видов рака головного мозга. Классифицируют в зависимости от того, насколько быстро растут и какова степень вероятности рецидива после проведенного лечения.

Симптомы:

- головная боль;

- судороги;

- тошнота и рвота;

- изменения личности;

- нарушение зрения;

- нарушение речи, памяти, координации движений и слуха

- слабость и повышенная утомляемость.

Причиной развития болезни может быть генетическая предрасположенность организма или влияние онкогенных вирусов, ионизирующего излучения, химических канцерогенов.

Человеческий череп имеет ограниченное пространство, потому что не может расширяться. Поэтому любая опухоль, большая или малая, увеличивает внутричерепное давление и давит на мозг. Симптомы, вызванные опухолями головного мозга возникают именно из-за этого давления.

Поставить точный диагноз позволяют инструментальные методы визуализации - компьютерная томография и магнитно-резонансная томография. Последняя считается лучшим методом выявления опухоли. Изображения, полученные этим методом, более детализированными.

Болезнь излечима, если ее вовремя обнаружить. Все зависит от размера новообразования, его локации и этапов развития. Для лечения используется радиохирургию киберножом - терапия на линейном ускорителе, нейрохирургию, химиотерапию, таргетное лечение.

3 ноября 1995 года ученые Техасского университета впервые выделили ген рака груди. Рак молочной железы - самое распространенное онкологическое заболевание среди женщин. Ежегодно более полумиллиона человек во всем мире умирает из-за этой болезни.