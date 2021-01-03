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понедельник, 04 января 2021 06:30

Мужчина дает согласие на беременность своей жены от чужого мужа

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Мужчина дает согласие на беременность своей жены от чужого мужа
Суррогатное материнство делают бесплатным. Фото: lady.tochka.net

4 января 1985 в одной из клиник северного Лондона родилась девочка у миссис Коттон - первой в мире суррогатной матери. Ею стала 37-летняя Элизабет Кейн, которая имела собственных троих детей. Она выносила малыша для женщины, которая была бесплодной. Тогда был заключен договор между сторонами и Кейн родила ребенка, после чего ей выплатили денежное вознаграждение.

В мире около 868 000 000 людей бесплодны. Более 40% женщин, побывавших в роли суррогатных матерей, повторно участвуют в программах. Рекорд по количеству рожденных детей поставила англичанка Кэрол Хорлок. Женщина выносила и родила 13 детей разных супружеским парам.

Всемирная организация здравоохранения в 2001 году утвердила понятие "суррогатной матери" - это "женщина, которая забеременела от оплодотворения ооцитов, принадлежащих третьей стороне, сперматозоидами, принадлежащих третьей стороне. Она вынашивает плод с тем условием, что родителями рожденного ребенка будет одна или обе человека, чьи гаметы использовались для оплодотворения ".

Суррогатное материнство в Украине является законным, разрешенным и официально закрепленным в законодательстве. Однако на практике случается разное. Взять хотя бы недавнюю историю с 46-ю младенцами, родившимися от украинских суррогатных матерей для иностранцев и "застряли" в Украине из-за карантина.

Интересно, что замужем суррогатная мать должна подать документально оформленное согласие мужа на участие в программе.

Суррогатное материнство является единственным выходом для женщин, которые хотят иметь ребенка, но не могут ее выносить физически через определенные проблемы или нежелание делать это самой. В организм суррогатной матери переносится эмбрион, полученный в результате оплодотворения яйцеклетки генетической матери сперматозоидом генетического отца. Малыш фактически является плодом своих родных родителей с набором их рис. А сурмама является женщиной, чей организм выполняет функцию вынашивания ребенка, потому что родная мать этого сделать не может.

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Строгий запрет суррогатного материнства действует на территории Австрии, Норвегии, Швеции Франции, кое-где в США и в отдельных регионах Италии, Швейцарии и Германии. Нарушение запрета карается и штрафами, и тюремным заключением как суррогатные матери, так и те, кто посредником при вынашивании ребенка.

В Австралии, Великобритании, Дании, Израиле, Испании, Канаде и Нидерландах разрешается исключительно бесплатное суррогатное материнство. Чтобы женщины не могли наживаться на вынашивании детей для чужих людей и не ставили этот процесс на "конвейер".

В Черкасской области врачи приняли у женщины роды по дороге в больницу.

Роженицу везли в Уманской ЦРБ, сообщила прессекретарка областного центра экстренной медицинской помощи Ирина Назарок.

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Дата
04
января

Мужчина дает согласие на беременность своей жены от чужого мужа

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