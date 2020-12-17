Можно ставить крест: что произойдет, если Covid-19 будет передаваться от животного к человеку

Передача коронавируса от животного к человеку поставит крест на борьбе с пандемией. Фото: pixabay

На противодействии пандемии можно ставить крест, если коронавирус мутирует и начнет передаваться между людьми и животными.

Об этом заявила инфекционистка Ольга Голубовская, пишет Оbozrevatel.

По ее словам, есть надежда, что нынешний сезон и 2021 год будут достаточно напряженные, а затем агрессивность вируса снизится.

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"Если, не дай Бог, мутация передастся от животного к человеку и обратно, и этот тренд укоренится, - может начаться совсем другая история. В таком случае, мы уже никогда не справимся. На противодействия можно поставить крест. То, что переходит от животного к человеку, достаточно агрессивное", - отметила она.

Франция впервые обнаружила присутствие коронавируса на норковой ферме в Eure-et-Loir. Всех животных на ферме уничтожат. Об этом заявили в Министерстве сельского хозяйства страны, передает Le Figaro.