Может ли человек одновременно подхватить грипп и Covid-19 - объяснение специалиста

Некоторые люди имеют бесполезны опасения относительно одновременного заражения. Фото: pixabay

Гриппом и коронавирусом одновременно человек заразиться не может.

Два возбудителя при попадании в одну клетку не уживаются, рассказывается епидемиолог Алла Мироненко, передают "Факты".

По ее словам, некоторые люди имеют бесполезные опасения относительно одновременного заражения.

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"Иммунная система реагирует на вторжение вируса выработкой защитного белка - интерферона, мешает проникновению в клетку других вирусов", - пояснила медик.

Ближе к февралю в Украине начнется сезонная вспышка гриппа. Важно успеть до того времени сбить заболеваемость Covid-19, рассказал глава Минздрава Максим Степанов.