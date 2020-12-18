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пятница, 18 декабря 2020 11:47

Может ли человек одновременно подхватить грипп и Covid-19 - объяснение специалиста

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Может ли человек одновременно подхватить грипп и Covid-19 - объяснение специалиста
Некоторые люди имеют бесполезны опасения относительно одновременного заражения. Фото: pixabay

Гриппом и коронавирусом одновременно человек заразиться не может.

Два возбудителя при попадании в одну клетку не уживаются, рассказывается епидемиолог Алла Мироненко, передают "Факты".

По ее словам, некоторые люди имеют бесполезные опасения относительно одновременного заражения.

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"Иммунная система реагирует на вторжение вируса выработкой защитного белка - интерферона, мешает проникновению в клетку других вирусов", - пояснила медик.

Ближе к февралю в Украине начнется сезонная вспышка гриппа. Важно успеть до того времени сбить заболеваемость Covid-19, рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

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