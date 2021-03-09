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среда, 10 марта 2021 18:48

Можем потерять безвиз. Эксперт назвал причину

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Можем потерять безвиз. Эксперт назвал причину
В Украине вакцинация уменьшает темпы через неорганизованную работу. Фото: unsplash.com

Медленная вакцинация в Украине может привести к потере безвизового режима со странами Евросоюза.

На индивидуальном уровне рискуем стать не выездными, рассказал Gazeta.ua бывший глава Центра общественного здоровья Владимир Курпита.

"Если говорить о коллективной ответственности, то вероятно, еще несколько лет проживем с периодическими усилениями и послаблениями ограничительных мер. Сколько карантин продлится точно, зависит от того, насколько быстро населения мотивируют к вакцинации", - заявил Курпита.

Причину медленной вакцинации он связывает с ложными заявлениями власти о начале кампании.

"Ни разу мы не видели объективной оценки событиям, которые сейчас происходят. Министр здравоохранения постоянно врет. Последний раз он врал с трибуны Верховной Рады рассказывая о том, что все сделает вовремя. Это плохой менеджмент и неорганизованная работа", - добавил эксперт.

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В то же время бывший глава ЦОЗ уверен, что вакцина Сovishield ничем не хуже других, которые могут попасть в Украину.

"Все вакцины, которые разрешены в мире и в Украине в частности, имеют одинаковую эффективность касательно предупреждения тяжелого течения болезни. А если говорить о предупреждении легкого течения, то на данный момент ситуация с коронавирусом достаточно динамичная и она меняется. Поэтому неизвестно, какая из вакцин будет реально эффективнее", - рассказал Владимир Иванович.

До конца года Украине необходимо вакцинировать от коронавируса 30 млн граждан. Это значит, что нужно прививать по 100 тыс. Человек ежедневно.

Автор: Анна Дудченко
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