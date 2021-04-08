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четверг, 08 апреля 2021 10:04

МОЗ провалило работу по вакцинации. Видим бардах и хаос - эксминистр

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МОЗ провалило работу по вакцинации. Видим бардах и хаос - эксминистр
Через неорганизованный процесс темпы вакцинации не увеличиваются. Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения провалило работу по подготовке кампании по вакцинации против коронавируса.

Люди не доверяют власти. Это самая главная причина низкого уровня прививок, заявил Gazeta.ua медицинский директор сервиса Docradar, министр здравоохранения 2014 Олег Мусий.

Помимо этого, проблема заключается и в неумении организовывать логистику и рекламу. Нет пропаганды вакцинации, в хорошем смысле. Мобильные бригады, которые делают уколы - не везде организовано работают. МЗ сетует здесь на местные власти. Мол, почему бригада не работала, не ездила делать прививки на выходных? Из-за всего этого и низкие показатели.

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Если люди массово отказываются вакцинироваться, то почему эти препараты не начать вводить лицам, которые записались в очередь на прививку?

— Это связано с большим количеством людей, которые там стоят. Условных 250 тысяч доз хватает сейчас только на 30% тех, кто в очереди. Медиков, Национальную гвардию, людей старше 60 лет — нужно прививать в первую очередь. А только их в 5 раз больше, чем имеющихся сейчас вакцин.

На сегодня мы вообще получили 715 тысяч доз вакцин. Почему так мало?

МЗ провалил работу в этом направлении. Особенно санитарный врач. Когда-то существовала санитарно-эпидемиологическая служба с налаженными механизмами. Виктор Ляшко почему-то не восстановил ее логистическую часть. С другой стороны, есть еще децентрализация, которая не пошла на пользу во время пандемии и эпидемии. Ведь именно в этот период системы здравоохранения должны были стать централизованными. Принимались бы управленческие решения Кабинета Министров и Верховной Рады. Там просто не понимают, как должна функционировать во время эпидемии или пандемии вертикаль. Поэтому у нас бардак и хаос.

Украина могла бы выпускать вакцину на своей территории?

За полтора года пандемии можно было бы свой завод построить. Компания "Биолик" делала заявку на создание вакцины, подали ее в государственный экспертный центр. Но из-за политических интриг документ до сих пор даже не рассмотрен. Если бы власть заботилась о людях, то не ремонтировали бы дороги средствами из Коронавирусного фонда. На них лучше бы построили производственные мощности. Это была бы правильная государственная политика.

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Вакцинация началась 24 февраля, но 2 дозы получили лишь 2 человека. Почему так мало?

С одной стороны, это хорошо. Определять сроки вакцинации должны только специалисты. Для этого все анализируют. Дело в том, что первая доза вызывает у половины людей достаточный иммунитет, чтобы совсем не болеть. Поэтому, возможно, ничего плохого в прививке одной дозой и нет. Хотя повторная прививка повышает эффективность препарата до 80%. Все это МЗ должно было нормально пояснить людям. Тогда бы все поняли, почему до сих пор не получили второй укол.

В ЕС заявили, что в июне в их странах уже будет коллективный иммунитет. Когда у нас он выработается?

Я думаю, что ближе к осени, когда вся страна переболеет. У людей выработается естественный иммунитет. Но вообще, коллективный иммунитет — понятие относительное. Тем более могут появиться другие штаммы. Уже есть английский, южноафриканский. Коллективный иммунитет в таком случае станет относительным. Как при гриппе.

Вакцинация против Covid-19 в Украине началась 24 февраля 2021 года. Она будет проходить в 5 этапов. На первом этапе будут прививать медицинских работников ковидных больниц, бригады экстренной помощи, сотрудников лабораторий, тестирующих на Covid-19 жителей и персонал домов престарелых и военных на фронте. Все прививки являются добровольными и бесплатными.

Автор: Анна Дудченко
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