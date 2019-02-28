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четверг, 28 февраля 2019 13:35

Мощная магнитная буря накроет Украину в последний день зимы

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Мощная магнитная буря накроет Украину в последний день зимы
В первый весенний месяц ожидается около 10 магнитных колебаний. Фото: asn.in.ua

Мощная магнитная буря достигнет своего пика в последний день зимы, 28 февраля.

А в первый весенний месяц ожидается около 10 магнитных колебаний. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

При этом самыми сложными днями марта станут 1, 19, 27 и 28 марта.

Незначительные магнитные бури ожидаются 2, 8, 12, 13, 16, 18, 20, 26 и 29 марта. В указанные дни стоит больше времени проводить на свежем воздухе и избегать стрессов.

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Магнитные бури опасны для людей, страдающих хроническими заболеваниями, а также те, кто имеют проблемы сердечно-сосудистого характера и гипертоники.

Им нужно проявить особое внимание к своему здоровью и самочувствию и держать под рукой лекарства.

Как отмечают медики, примерно 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходит именно во время магнитных бурь. Улучшить самочувствие поможет строгое соблюдение режима дня, полноценный отдых, сбалансированное питание, пребывание на свежем воздухе и положительные эмоции.

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