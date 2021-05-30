Молодой картофель помогает похудеть - диетолог

Автор: https://lady.tochka.net/ Молодой картофель выводит лишнюю воду из организма

Хотите похудеть - ешьте молодую картошечку - советует диетолог Нина Радзиевская.

"В молодой картошке содержатся биофлавоноиды – антиоксиданты, которые продлевают молодость, укрепляют сосуды. В ней много калия, магния, витамина С, кальция, магния, натрия, фосфора, йода и серы.

В молодой картошке низкое содержание крахмала по сравнению со зрелым картофелем.

Основной плюс - оказывает мочегонное воздействие, но при этом не вымывает необходимый организму калий. Имеет мягкий слабительный эффект, т.е. рекомендуется при похудении.

Картофель примерно на 4/5 состоит из воды.

Калорийность 70 ккал. на 100 гр.

Полезен молодой картофель людям, склонным к отекам, водянке, возникающих от плохой работы почек.

Работа кишечника и его слизистой нормализуется при ежедневном употреблении в пищу вареной картошки в кожуре.

Хорошо сочетается молодая картошка с салатами, огурцами, редиской и свежей зеленью, а также к ней замечательно подходят сметанные соусы.

Готовя молодую картошку нужно помнить, что она готовится гораздо быстрее старой. Её легко переварить или вовсе разварить", - предостерегает диетолог.

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ молодого картофеля со сливочным маслом и зеленью не нуждается в рецепте. Все знают ингредиенты. Зелень может быть любая на ваш вкус.

ЖАРЕННЫЙ КАРТОФЕЛЬ

Мелкие клубни молодого картофеля хорошо промыть. Жарить с репчатым луком только на кокосовом масле.

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САЛАТ ИЗ КАРТОФЕЛЯ С ОВОЩАМИ

Ингредиенты: молодой картофель, огурец свежий или маринованный (или редис), зелень, сок 0,5 лимона.

Отварить картофель, остудить. Овощи нарезать. Всё смешать, полить соком лимона, добавить соль и приправы по вкусу.

Картофель часто называют нездоровой пищей из-за того, что содержит много углеводов. Однако, если употреблять картофель умеренно, она может принести пользу - говорят специалисты.