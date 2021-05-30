Молодой картофель помогает похудеть - диетолог

 
Ексклюзивы
1/5
"Устали от безконцертной ж..пы" - как Киев громко отгулял День города
"Устали от безконцертной ж..пы" - как Киев громко отгулял День города
Просмотров: 324
Вместо олигархов будут бороться с оппозицией. Оценили закон об деолигархизации
Вместо олигархов будут бороться с оппозицией. Оценили закон об деолигархизации
Просмотров: 396
Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото
Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото
Просмотров: 1323
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Просмотров: 1125
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Просмотров: 2007
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
Просмотров: 1134
Шампанское, кофе и чудесное настроение - волшебные снимки с Андреевского спуска
Шампанское, кофе и чудесное настроение - волшебные снимки с Андреевского спуска
Просмотров: 1440
Киев начинает гулять День города - яркие фото
Киев начинает гулять День города - яркие фото
Просмотров: 1008
Киевлян начали массово прививать. Очередь огромная - уникальные фото и видео
Киевлян начали массово прививать. Очередь огромная - уникальные фото и видео
Просмотров: 1998
Саакашвили завис между Украиной и Грузией. Почему не удалось возвращения политика
Саакашвили завис между Украиной и Грузией. Почему не удалось возвращения политика
3 Просмотров: 756
Фото
Все фото
5
17
3
5
7
Грудное вскармливание: мать троих детей рассказала о мифах и опыте
Грудное вскармливание: мать троих детей рассказала о мифах и опыте
&quot;Не хочу умереть&quot; - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
В Украину прилетела новая партия вакцины Pfizer
В Украину прилетела новая партия вакцины Pfizer
Сухая кожа свидетельствует о высоком сахаре в организме
Сухая кожа свидетельствует о высоком сахаре в организме
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Видео
Все видео
Степанов заявляет, что не писал заявлений. Шмыгаль обвиняет в провале вакцинации
Степанов заявляет, что не писал заявлений. Шмыгаль обвиняет в провале вакцинации
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Интервью
1/5
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 405
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 279
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1818
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 324
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 423
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
30 мая 2021
Просмотров: 270
Життя покарало
– Ми про них забули, а вони спливли. Чекаємо, – говорить Олексій. Із ним уперше за 10 років зв'язалася троюрідна тітка з Херсонщини. ...
воскресенье, 30 мая 2021 23:42

Молодой картофель помогает похудеть - диетолог

  Комментировать
Автор: https://lady.tochka.net/
  Молодой картофель выводит лишнюю воду из организма
Молодой картофель выводит лишнюю воду из организма

Хотите похудеть - ешьте молодую картошечку - советует диетолог Нина Радзиевская.

"В молодой картошке содержатся биофлавоноиды – антиоксиданты, которые продлевают молодость, укрепляют сосуды. В ней много калия, магния, витамина С, кальция, магния, натрия, фосфора, йода и серы.

В молодой картошке низкое содержание крахмала по сравнению со зрелым картофелем.

Основной плюс - оказывает мочегонное воздействие, но при этом не вымывает необходимый организму калий. Имеет мягкий слабительный эффект, т.е. рекомендуется при похудении.

Картофель примерно на 4/5 состоит из воды.

Калорийность 70 ккал. на 100 гр.

Полезен молодой картофель людям, склонным к отекам, водянке, возникающих от плохой работы почек.

Работа кишечника и его слизистой нормализуется при ежедневном употреблении в пищу вареной картошки в кожуре.

Хорошо сочетается молодая картошка с салатами, огурцами, редиской и свежей зеленью, а также к ней замечательно подходят сметанные соусы.

Готовя молодую картошку нужно помнить, что она готовится гораздо быстрее старой. Её легко переварить или вовсе разварить", - предостерегает диетолог.

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ молодого картофеля со сливочным маслом и зеленью не нуждается в рецепте. Все знают ингредиенты. Зелень может быть любая на ваш вкус.

ЖАРЕННЫЙ КАРТОФЕЛЬ

Мелкие клубни молодого картофеля хорошо промыть. Жарить с репчатым луком только на кокосовом масле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Клопотенко рассказал, как приготовить десерт из молодого картофеля

САЛАТ ИЗ КАРТОФЕЛЯ С ОВОЩАМИ

Ингредиенты: молодой картофель, огурец свежий или маринованный (или редис), зелень, сок 0,5 лимона.

Отварить картофель, остудить. Овощи нарезать. Всё смешать, полить соком лимона, добавить соль и приправы по вкусу.

Картофель часто называют нездоровой пищей из-за того, что содержит много углеводов. Однако, если употреблять картофель умеренно, она может принести пользу - говорят специалисты.

Автор: Валерия Радзиевская
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Молодой картофель помогает похудеть - диетолог». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Судят мужчину, который хранил дома танк и оружие нацистов
Судят мужчину, который хранил дома танк и оружие нацистов
4
 Просмотров: 11772
Как менялся центр Киева за последние 80 лет
Как менялся центр Киева за последние 80 лет
15
 Просмотров: 4833
Уникальный мост и бродячие собаки - каким был Киев 100 лет назад
Уникальный мост и бродячие собаки - каким был Киев 100 лет назад
17
 Просмотров: 4608
&quot;Холостяк&quot; и экс-жена Богдана признались, остались ли вместе после проекта
"Холостяк" и экс-жена Богдана признались, остались ли вместе после проекта
5
 Просмотров: 3231
Дроны с искусственным интеллектом впервые атаковали без приказа человека
Дроны с искусственным интеллектом впервые атаковали без приказа человека Просмотров: 2538
Здоровье
Лучше снотворного: эти три напитки помогут быстро заснуть
Лучше снотворного: эти три напитки помогут быстро заснуть Просмотров: 792
Covid-19: сколько привито украинцев за сутки
Covid-19: сколько привито украинцев за сутки Просмотров: 126
Британские спецагенты допускают искусственное происхождение Covid-19
Британские спецагенты допускают искусственное происхождение Covid-19 1 Просмотров: 522
Грудное вскармливание: мать троих детей рассказала о мифах и опыте
Грудное вскармливание: мать троих детей рассказала о мифах и опыте
5
 Просмотров: 171
Коронавирус в Украине: сколько больных обнаружили в сутки
Коронавирус в Украине: сколько больных обнаружили в сутки Просмотров: 315
Больше всего комментируют
3
Саакашвили завис между Украиной и Грузией. Почему не удалось возвращения политика
2
Ляшко рассказал, кого из заместителей оставит
2
"Аваков - черт", "Stop русский мир" - общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка
1
Голливудский актер стал членом российской партии
1
Шевченко радовался победе "Челси" в компании российского олигарха
Голосов: 2355
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть