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суббота, 28 декабря 2019 23:00

Минздрав запретил серию медпрепаратов, которые привели к смерти пациентов

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Минздрав запретил серию медпрепаратов, которые привели к смерти пациентов
В Минздраве запретили запретили 13 препаратов. Фото: Радио Свобода

Министерство здравоохранения запретило использование некоторых растворов и эмульсий для инъекций, которые могли привести к тяжелым побочным реакциям у пациентов.

Всего запретили 13 препаратов, сообщает Минздрав.

"Было сообщено о фактах выявления случаев тяжелых побочных реакций (в том числе с летальным исходом) после применения, вероятно, лекарственного средства "Дипрофол" и других лекарственных средств, которые применялись во время и после хирургического вмешательства пациентам. По состоянию на 28 декабря 2019 продолжается усиленный фармаконадзор Государственным экспертным центром МЗ Украины и изучения карт сообщений, представленных лечебно-профилактическими учреждениями, где произошли события", - говорится в сообщении.

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Из аптек изъяли образцы временно запрещенных лекарственных средств, где пациенты могли их приобрести.

Министерство здравоохранения создало специальную комиссию для расследования инцидента в Каменском и похожего - в Виннице.

Раише стало известно, что в больнице Каменского на Днепропетровщине после операций ухудшилось состояние шестерых человек и одна пациентка умерла. По неподтвержденным официально данным, ухудшение состояния здоровья пациентов мог вызвать препарат для анестезии. Полиция открыла производство из-за инцидента в больнице Каменского.

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28
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