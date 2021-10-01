Минздрав требует отстранить руководство 15 больниц

Руководство 15 больниц могут отстранить. Фото: Вячеслав Ратинский, УНИАН

Министерство здравоохранения на время уголовного производства требует отстранить от работы руководителей 15 больниц, врачи которых могли подделывать документы о вакцинации.

Необходимые письма к владельцам учреждений Минздрав уже направил, информирует пресс-служба ведомства.

Если следствие выявит непричастность главного врача учреждения к подделкам документов, его восстановят в должности.

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"В случае повторного нарушения Минздрав будет инициировать аннулирование лицензии учреждения здравоохранения и разрыв контракта между учреждением и Национальной службой здоровья. Поэтому территориальная община будет финансировать учреждение здравоохранения самостоятельно", - говорится в сообщении.

В Минздраве напомнили, что с начала 2021 года открыли более 350 уголовных производств по факту подделки документов о Covid-вакцинации.

В Черкасской области семейный врач со знакомой предлагали получить международный сертификат о Covid-вакцинации без иммунизации. "Услуга" стоила 5 тыс. грн. Врач намеренно делала ошибки при внесении данных клиентов. Поэтому медицинская справка не генерировалась в приложении "Дія". За содеянное женщинам грозит до шести лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет.