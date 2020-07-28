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вторник, 28 июля 2020 15:28

Минздрав сообщает: 9 регионов пока не могут ослабить карантин

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По состоянию на 28 июля не готовы к ослаблению карантина Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая области. Столица соответствует всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

  Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 применяется в случае регистрации более восьми случаев на 100 000 населения суммарно за последние семь дней.
Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 применяется в случае регистрации более восьми случаев на 100 000 населения суммарно за последние семь дней.

Министерство здравоохранения отмечает, что регион считается готовым к ослаблению карантина, если:

- загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет более 50%;

- среднее количество тестирований методом ПЦР и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 000 населения в течение последних семи дней;

- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;

- показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%;

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Усиление или прекращения противоэпидемических мероприятий в отдельных регионах определяется решением региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона.

За последние сутки в Украине обнаружили 919 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19. 13 пациентов умерли, 622 - выздоровели.Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 66575 человек, из них 1629 случаев - летальных, 36744 пациенты выздоровели, сообщает Минздрав.

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Дата
28
июля

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