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пятница, 15 января 2021 10:35

Минздрав планирует создать программу реабилитации для людей после коронавируса

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Минздрав планирует создать программу реабилитации для людей после коронавируса
Команда будет состоять из иммунологов, кардиологов, невропатологов, психиатров и других специалистов, которые будут работать над программами реабилитации в разных направлениях. Фото: pixabay

Для украинцев, которые имеют "постковидний" синдром после выздоровления Минздрав планирует обеспечить реабилитацию.

Ведомство уже начало работу над этим и создает группу по подготовке к реабилитации, заявила ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская в эфире телеканала Zik.

Команда будет состоять из иммунологов, кардиологов, невропатологов, психиатров и других специалистов, которые будут работать над программами реабилитации в разных направлениях.

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"Я очень рада, что министр Степанов нас послушал, и сегодня в Министерстве формируется рабочая группа по разработке направления реабилитации больных с так называемым постковидним синдромом", - сказала Голубовская.

По ее словам, в некоторых случаях люди, которые легко переболели коронавирусом, имеют более тяжелые последствия, чем тяжелые больные.

Если человек переболел коронавирусом, то в первые 5 месяцев его иммунитет имеет такую ​​же защиту, как и от вакцины. Исследование Организации здравоохранения Великобритании показало, что после выздоровления в среднем защита является на 83% в течение 20 недель, сообщает газета The Guardian.

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