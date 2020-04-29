Минздрав даст денег на зарплату медикам

Министерство здравоохранения инициировало перераспределение средств, которое позволит медицинским учреждениям в регионах покрыть дефицит средств и выплатить зарплату медработникам.
Об этом во время ежедневного брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Чтобы обеспечить бесперебойное функционирование учреждений здравоохранения на местах, уже на этой неделе МОЗ, совместно с Министерством финансов, выделит регионам 241,8 млн грн. Это средства субвенции, которая была предусмотрена регионам на октябрь-декабрь", - заявил министр.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Не будем идти по пути, по которому шли" - Минздрав анонсирует реформирование медицины
По словам Степанова, деньги пойдут на финансирование учреждений здравоохранения, недополучивших средства в связи со стартом 2-го этапа медреформы, которая началась 1 апреля.
Министерство здравоохранения Украины планирует провести аудит медицинской реформы, чтобы избежать закрытия психиатрических больниц.
Комментарии