Минздрав даст денег на зарплату медикам. Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения инициировало перераспределение средств, которое позволит медицинским учреждениям в регионах покрыть дефицит средств и выплатить зарплату медработникам.

Об этом во время ежедневного брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Чтобы обеспечить бесперебойное функционирование учреждений здравоохранения на местах, уже на этой неделе МОЗ, совместно с Министерством финансов, выделит регионам 241,8 млн грн. Это средства субвенции, которая была предусмотрена регионам на октябрь-декабрь", - заявил министр.

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По словам Степанова, деньги пойдут на финансирование учреждений здравоохранения, недополучивших средства в связи со стартом 2-го этапа медреформы, которая началась 1 апреля.

Министерство здравоохранения Украины планирует провести аудит медицинской реформы, чтобы избежать закрытия психиатрических больниц.