Метод текилы: ученые рассказали, как быстро похудеть

Употребление текилы в умеренных дозах способно ускорить процесс похудения. Фото: fromua.news

Употребление текилы в умеренных дозах способно ускорить процесс похудения. В ней содержится ингредиент, который эффективно стимулирует физиологические процессы и сжигает жировую массу.

Ученые университета Гвадалахары в Мексике выяснили, что голубая агава, которая является главным компонентом текилы, эффективно способствует снижению избыточной массы тела, а употребление этого напитка в умеренных дозах может ускорять процесс похудения, пишет Ukrhealth.

Кроме этого растение богато соединениями и микроэлементами, повышающими эффективность медпрепаратов в гастроэнтерологии для борьбы с болезнью Крона и колитом.

Американские специалисты назвали текилу в умеренных количествах "эликсиром стройности". Диету на основе этого напитка назвали перспективной.

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Однако регулярное употребление может привести возникновением проблем со здоровьем, а также вызвать стойкое пристрастие к алкоголю. Поэтому, если человек имеет генетическую предрасположенность к алкоголизму, пользоваться "методом текилы" для похудения не стоит.

Каждая женщина мечтает о стройной фигуре. Но летом не всегда удается худеть. Наоборот, часто вес только увеличивается. Лето - время отдыха в больших компаний. А это вкусный шашлык, алкоголь и пиво. От них жир растет еще быстрее, чем от жирной пищи.