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воскресенье, 25 апреля 2021 21:25

Медсестра умышленно подменяла пациентам Covid-вакцину физраствором

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Медсестра умышленно подменяла пациентам Covid-вакцину физраствором
Во время допроса обвиняемая предоставила развернутые показания. Фото: Reuters

Полиция немецкого города Вильгельмсхафен в федеральной земле Нижняя Саксония начала расследование в отношении сотрудницы Немецкого Красного Креста. Ее подозревают в том, что 21 апреля во время работы в местном центре вакцинации она подменила вакцину от коронавируса BioNTech физраствором.

Медсестре, Как отмечает NDR, около 40 лет. Ей было поручено задание по подготовке шприцев в центре вакцинации. Она, очевидно, выпустила на пол ампулу с вакциной Biontech и разбила ее. После этого она оставила шприцы исключительно с солевым раствором, предназначенным для разведения, пишет "РБК-Украина".

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Инцидент произошел в среду около 8 утра. Для того чтобы скрыть несчастный случай, медсестра сначала ничего не сказала. Лишь в субботу вечером (24 апреля) работник поделилась с коллегой, после чего об этом узнали ответственные, а медсестру немедленно уволили с работы.

Полиция Вильгельмсхафена начала расследование по подозрению в телесных повреждениях. Во время допроса обвиняемая предоставила развернутые показания.

140 жителей французского города Эперне стали жертвами ошибки в центре вакцинации. Вместо вакцины Pfizer им сделали инъекцию физиологического сыворотки, к счастью, без последствий для здоровья.

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