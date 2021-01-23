Медики рассказали о "напитке долголетия"

 
Ексклюзивы
1/5
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
Просмотров: 432
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
Просмотров: 1539
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Просмотров: 441
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1179
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
1 Просмотров: 1494
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 738
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 1818
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 774
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 387
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
Просмотров: 2619
Фото
Все фото
17
1
5
4
15
&quot;Пока родители сдают плазму, дети играют&quot; - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Зеленский посетил раненых украинских воинов
Зеленский посетил раненых украинских воинов
&quot;Хуже всего видеть состояние измученных пациентов&quot; - как справляются украинские больницы во времена пандемии
"Хуже всего видеть состояние измученных пациентов" - как справляются украинские больницы во времена пандемии
Видео
Все видео
Самые низкие цифры с сентября. Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине после выходных
Самые низкие цифры с сентября. Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине после выходных
Где в Украине наибольше случаев коронавируса
Где в Украине наибольше случаев коронавируса
Цифры растут: как изменилась коронавирусная статистика за сутки
Цифры растут: как изменилась коронавирусная статистика за сутки
Разработали защитную маску "нового поколения"
Разработали защитную маску "нового поколения"
Сколько украинцев заболели Covid-19 за последние сутки: новые цифры
Сколько украинцев заболели Covid-19 за последние сутки: новые цифры
Интервью
1/5
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1179
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 531
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Просмотров: 207
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 774
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 2934
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
22 января 2021
1 Просмотров: 360
Зірка
Це тепер я розбалуваний зимовими святами. Ціла вервечка, на вибір: Новий рік, Василя, Старий Новий рік, Водохреще. І найголовніше – Різдво. ...
суббота, 23 января 2021 21:51

Медики рассказали о "напитке долголетия"

  Комментировать
Медики рассказали о &quot;напитке долголетия&quot;

Чай с ароматными травами не только приятный на вкус, но и обладает многими целебными свойствами. Врачи рассказали, какое растение стоит добавлять напиток, чтобы снизить риск сердечных заболеваний.

В Азии лемонграсс добавляют во многие блюда, много заваривают с ним чай. Его цитрусовый сладковатый вкус придает бодрость и свежесть напитка. Об этом говорится в докладе World Health Organisation, сообщает Express.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько нужно есть мяса для здорового сердца

Растение борется с ключевыми предшественниками сердечных заболеваний - высоким кровяным давлением и холестерином.

Согласно исследованиям, люди, которые употребляли этот напиток каждый день, меньше страдали от болезней сердца. Кроме того, их давление приходил в состояние нормы, а уровень холестерина снижался.

Ранее терапевт назвала напиток для быстрого снижения давления.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Медики рассказали о "напитке долголетия"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
января

Удачную инъекцию инсулина ввели со второй попытки

Самое читаемое
Девушку 7 лет держали в гробу, подвергали пыткам и насиловали
Девушку 7 лет держали в гробу, подвергали пыткам и насиловали Просмотров: 28818
Обнаженная модель подразнила фанов соблазнительными позами
Обнаженная модель подразнила фанов соблазнительными позами
8
 Просмотров: 26586
Холостячка Мишина усомнилась в любви Эллерт
Холостячка Мишина усомнилась в любви Эллерт 1 Просмотров: 12150
Назвали рагуля и рагулиху года
Назвали рагуля и рагулиху года
 Просмотров: 9396
Дефицит, километровые очереди и алкоголизм - как на самом деле жили в СССР
Дефицит, километровые очереди и алкоголизм - как на самом деле жили в СССР
20
 Просмотров: 8668
Здоровье
В Украине закрывают Covid-отделения
В Украине закрывают Covid-отделения 1 Просмотров: 810
Почему смертность от коронавируса не падает
Почему смертность от коронавируса не падает Просмотров: 414
Вакцинация поможет взять ковид под контроль - блогер
Вакцинация поможет взять ковид под контроль - блогер
 Просмотров: 63
Удачную инъекцию инсулина ввели со второй попытки
Удачную инъекцию инсулина ввели со второй попытки
 Просмотров: 198
Почему новые штаммы коронавируса распространяются быстрее
Почему новые штаммы коронавируса распространяются быстрее Просмотров: 378
Больше всего комментируют
6
Скандальная блогерша, которая любит Россию, попросила помощи у Авакова
4
Бандере дали звание Герой Украины
4
"Молодцы": в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
2
Украина отмечает День Соборности государства
2
В Киеве неизвестные разогнали акцию в поддержку Навального
Голосов: 1133
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть