Медики рассказали о "напитке долголетия"

Чай с ароматными травами не только приятный на вкус, но и обладает многими целебными свойствами. Врачи рассказали, какое растение стоит добавлять напиток, чтобы снизить риск сердечных заболеваний.

В Азии лемонграсс добавляют во многие блюда, много заваривают с ним чай. Его цитрусовый сладковатый вкус придает бодрость и свежесть напитка. Об этом говорится в докладе World Health Organisation, сообщает Express.

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Растение борется с ключевыми предшественниками сердечных заболеваний - высоким кровяным давлением и холестерином.

Согласно исследованиям, люди, которые употребляли этот напиток каждый день, меньше страдали от болезней сердца. Кроме того, их давление приходил в состояние нормы, а уровень холестерина снижался.

Ранее терапевт назвала напиток для быстрого снижения давления.