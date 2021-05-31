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понедельник, 31 мая 2021 10:47

Медики раскрыли секрет крепкого сна

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Автор: http://cgon.rospotrebnadzor.ru/
  За час до сна выключите телевизор, компьютер, планшет или смартфон – свет экранов стимулирует мозг
За час до сна выключите телевизор, компьютер, планшет или смартфон – свет экранов стимулирует мозг

Сон очень важен для того, чтобы чувствовать себя отдохнувшим и энергичным в течение всего дня.

Нехватка сна приводит к забывчивости, неспособности сконцентрироваться, высокому кровяному давлению, ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям и депрессии, пишет сайт medicina.ua. Преимущества полноценного сна, с другой стороны, включают в себя похудение, хороший иммунитет, улучшение памяти и обучаемости. Что можно сделать, чтобы крепко спать, без применения таблеток?

Бразильские и грецкие орехи способствуют сну, потому что они содержат белок, калий и селен, которые помогают организму вырабатывать мелатонин – гормон сна. Нут (турецкий горох) и креветки – хороший источник триптофана, который преобразовывается в серотонин. Это вещество также играет важную роль в регуляции сна.

Вечером полезно есть салат латук. Его сок обладает успокаивающими свойствами и расслабляет мозг. Вы можете сделать чай из латука – залить несколько листьев горячей водой на 10-15 минут. Для того чтобы вырабатывать серотонин и мелатонин, организм также нуждается в витамине B6. Он содержится в тунце, лососе, сыром чесноке и фисташках. Ромашковый чай помогает заснуть, потому что в нем есть глицин, расслабляющий нервы и мышцы.

Если вы склонны к бессоннице, исключите употребление напитков с кофеином во второй половине дня. За час до сна выключите телевизор, компьютер, планшет или смартфон – свет экранов стимулирует мозг. Старайтесь ложиться спать и вставать приблизительно в одно и то же время, даже на выходных.

Примите горячую ванную. Перед сном обычно происходит снижение температуры тела. Приятная горячая вода искусственно повышает температуру. Когда вы вернетесь в свою спальню, она снова опустится. Это поддержит естественный процесс регулировки температуры, способствующий засыпанию. Также полезно выпить молока или съесть банан. Они содержат триптофан и другие вещества, способствующие расслаблению.

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Врачи обращают внимание на то, что проблема сна является актуальной в глобальном масштабе. Плохой сон отрицательно влияет на здоровье и качество жизни почти 45% населения планеты.

Согласно опросу, проведенном на сайте Metafact.io, узнав мнение 26 нейробиологов, удалось установить, что 85% из них считают, что лишний сон как раз таки не вредит организму человека, в отличие от недосыпания. Но как же на самом деле, если очень часто человек, который спит дольше положенного, также может жаловаться на плохое самочувствие, как и тот, который недосыпает.

А вот доктор Джо Колдуэлл, подчеркнула, что человек должен спать не больше и не меньше 7 ч., ведь на самом деле лишний сон вредит человеческому организму так же, как и недосыпание. Именно поэтому многие люди, которые спят больше положенной нормы, и ощущают недомогание.

charter97.org
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