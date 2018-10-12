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пятница, 12 октября 2018 04:15

Медики отчитались о гриппе в Украине

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Медики отчитались о гриппе в Украине
На протяжении текущей недели гриппом и ОРВИ заболели 143 тысячи украинцев. Фото: 112

Подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Украине традиционно начнется во второй половине ноября, а пик ожидается в начале декабря.

Пока что медики не фиксируют подъема заболеваемости, а эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышен ни в одной из областей Украины, заявил генеральный директор Центра общественного здоровья МОЗ Украины Владимир Курпита.

На протяжении текущей недели гриппом и ОРВИ заболели 143 тысячи украинцев, из них 71% — дети в возрасте до 17 лет.

В ведомстве предупреждают, что гриппом в этом сезоне рискуют заболеть более 13 миллионов жителей нашей страны.

"В группе риска где-то 13,5 миллионов украинцев, то есть 30% украинцев имеют высокий шанс заразиться или получить осложнения от гриппа", - заявил Курпита.

В этом году к нам могут пожаловать:

вирус, подобный A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09;
вирус, подобный A/Singapore/ INFIMH-16-0019/2016(H3N2);
вирус, подобный B/Colorado/06/2017.

Медики отмечают, что лучший способ уберечься от гриппа - сделать прививку. В Украину уже поступило 350 тысяч вакцин, их должно хватить до середины декабря.

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Ежегодно в Украине регистрируют почти 6 млн инфекционных заболеваний, 98% из которых составляют заболевания гриппом и ОРВИ. В прошлом году от гриппа в Украине погибли семь человек. Ни одна из жертв гриппа не была привита.

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