Люди научились жить после смерти

Жизнь после смерти: людей охлаждают в ледяной банеФото: teletype.in

12 января 1967 в США впервые заморозили человека. Это был профессор психологии Джеймс Бедфорд, который умирал от рака почек с метастазами в легкие.

Создатели уверяют, что смогут защитить вверенный им биоматериал от любых опасностей. Энергоснабжение поддерживается за счет возобновляемых источников - тепла земли и солнечной энергии. Также запасы энергии будут хранить в виде жидкого азота.

Эту процедуру делают, чтобы обмануть смерть. Люди верят, что замороженные тела воскреснут, как только медицинская наука достигнет такого уровня развития, что сможет вылечить то, что их убило.

Крионика является искусством замораживания мертвого тела или отдельных частей этого тела для их дальнейшего хранения.

Процесс замораживания должен начинаться, как только пациент умирает, чтобы предотвратить повреждения мозга, применяя средства. Во время процедуры тело охлаждают в ледяной бане, чтобы постепенно уменьшать температуру.Потим эксперты сливают кровь и заменяют ее на антифриз, чтобы остановить появление в организме вредных кристаллов льда.

"После смерти кровь сливается, откачивается, и вместо крови заливается перфузат. Тот раствор, который при температуре сухого льда или жидкого азота не обращается в кристаллы льда, разрушающие клетки мозга", - рассказывает Михаил Крыжановский, сотрудник компании "Криорус".

Для тех, кто и после возрождения рассчитывает не собственно тело - сохранение в полный рост. Можно заморозить и сам мозг - это называется нейросохранением. Большинство таких пациентов преодолевает время в меньшем дьюаре. Этот вариант - для тех, кому важно сохранить сознание, а тело в будущем устроит и искусственное. И стоит дешевле - 10 000 долларов, вместо 30.

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В США строят первый в мире центр посмертной заморозки. В центре планируют построить самое большое в мире Криохранилища, рассчитанное на заморозку 50000 человек.

Архитектор криогенетичного центра Стивен Валентайн называет свой проект "новым Ноевым ковчегом", который перенесет людей в будущее.

14-летняя больная раком завоевала в суде право на криогенное замораживание собственного тела после смерти. Это первый случай в Великобритании. В августе прошлого года у нее диагностировали редкую форму рака. Болезнь признали неизлечимой. Девушка решила, криогенное замораживание является единственным шансом вернуться к жизни.