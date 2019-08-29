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четверг, 29 августа 2019 15:06

Люди будут работать трижды в неделю по 2 часа

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Люди будут работать трижды в неделю по 2 часа
В будущем система образования должна помочь людям стать креативнее Фото: depositphotos.com

В будущем люди смогут работать 3 раза в неделю 2 часа в сутки. Это будет возможным благодаря технологическим достижениям и реформе системы образования.

Об этом на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае заявил соучредитель Alibaba Group Holding Ltd Джек Ма, пишет Экономическая правда.

Система образования устарела. Она была смоделирована для промышленного периода, предусматривающего день, когда машины смогут перехитрить людей в области памяти и повторяющихся навыков. В будущем система образования должна помочь людям стать креативнее.

Главный исполнительный директор Tesla Inc. Илон Маск, который выступал с Ма на одной сцене, согласился с его словами. Он прорекламировал свой проект Neuralink, который пытается объединить человеческий мозг с искусственным интеллектом.

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"Образовательная система сейчас очень медленная, а лекции - это самое худшее", - сказал Маск.

Австралийские ученые утверждают, что уделять работе более 39 часов в неделю вредно. Выводы этого исследования опубликованы в журнале Social Science & Medicine.

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