Ляшко перечислил, кто первым получит прививку Pfizer и Coronavac

14-15 апреля Украину ждет 117 тыс. доз вакцины Pfizer. Фото: unsplash.com

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, кому достанутся прививки с первых партий вакцин Pfizer и Coronavac.

В частности 215 тыс. доз препарата Coronavac уже имеем в Украине. Их распределят между такими категориями людей:

• лица с инвалидностью и теми, кто за ними ухаживает;

• людьми, которые будут работать на ВНО-2021;

• полицейскими;

• олимпийцами и паралимпийцами, которые будут представлять Украину на играх 2021.

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14-15 апреля должны дополнительно получить 117 тыс. доз вакцины Pfizer. Ее получат:

• гражданами в домах престарелых (речь идет о жителях и работников дошкольных учреждений), которые подпадают под первый этап вакцинации;

• работниками Государственной службы чрезвычайных ситуаций и Государственной пограничной службы, подпадающих под третий этап вакцинации.

Вчера, 9 апреля, прививки от коронавируса получили еще 19 858 украинцев. Больше всего прививок сделали в Киеве и области (1850 и 1970 соответственно), Львовской (1910), Днепропетровской (2330). Меньше всего вакцинировали в Черкасской области (50). Всего с начала прививочной кампании вакцинировали 373 002 человека.