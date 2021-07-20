"Лямбда": по миру распространяется новый опасный Covid-штамм

Новая мутация коронавируса охватила страны Северной и Южной Америки. Фото: pixabay.com

Миром ширится штамм коронавируса под названием "Лямбда", который впервые обнаружили в Перу.

Мутацию начали фиксировать с декабря 2020 года, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Сейчас он распространился уже в 30 странах мира.

"В основном новая мутация коронавируса охватила страны Северной и Южной Америки", - заявила руководитель технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Заражение "Лямбдой" регистрируют все чаще и в новых регионах. В то же время появились подтвержденные данные о способности мутации влиять на признаки коронавируса.

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Штамм коронавируса Delta может стать причиной новой волны пандемии в странах от Индонезии в Россию. В богатых странах эпидемия снижается благодаря вакцинации. От штамма Delta лучше защищает китайская вакцина Coronavac, ведь она заставляет иммунитет человека запоминать всю структуру вируса. После Coronavac организм узнает Covid-19, даже если вирус мутирует.